Зеленский заявил о приходе на Украину британской оружейной BAE Systems

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На Украине начинает работу британский производитель оружия BAE Systems, написал украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Встретился с генеральным директором компании Чарльзом Вудберном. Очень продуктивно: офис компании в Украине, локализация производства в Украине», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что украинские военные уже применяют оружие BAE Systems. В частности, речь идет о гаубицах L119 и M777, а также боевой машине пехоты CV90.

Пресс-служба украинского президента сообщила, что по итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству на Украине новых легких орудий L119.

BAE Systems — крупнейшая оборонная компания Великобритании. По объему продаж продукции военного назначения компания в 2021 году занимала седьмое место в мире. BAE Systems производит в том числе танки Challenger, истребители Typhoop и боевые машины пехоты Bradley.

В начале июля немецкая компания Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе — объявила о планах построить на Украине завод по выпуску танков и бронетехники. Компания будет владеть предприятием вместе с «Укроборонпромом». Производство планируется создать на основе советских танковых заводов.

МИД России, комментируя планы по открытию завода Rheinmetall, заявил, что он станет законной целью для российских Вооруженных сил.