branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 30 авг, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 30 авг, 16:10
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 16:59
Globaltrans переезжает в Абу-Даби. Как сильно вырастут акции компании Pro, 16:57
Арбитраж взыскал с экс-руководства «Югры» $1 млрд Финансы, 16:57
В цирке в Барнауле гимнастка под куполом сорвалась с трапеции. Видео Общество, 16:50
Подозреваемая в краже мощей Николая Чудотворца объяснила свой поступок Общество, 16:49
Red Bull заблокировал трансфер бразильского футболиста в ЦСКА Спорт, 16:45
В Казахстане ответили на слова Галкина о «негласном запрете» концертов Политика, 16:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Жить в районе, где чистый воздух и парки: 10 вариантов в Москве РБК и ПИК, 16:36
Сборная России лишилась одного из 49 вызванных в команду футболистов Спорт, 16:30
МГПУ разрешил писать дипломы с помощью ИИ. Как его используют в обучении Life, 16:25
Минюст и SEC проверят Tesla из-за секретного проекта «дома Илона Маска» Общество, 16:20
NYT узнала о трудностях с обучением украинцев на Leopard в Германии Политика, 16:16
В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков Общество, 16:16
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 16:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о приходе на Украину британской оружейной BAE Systems

Зеленский: на Украине начнет работу британский производитель оружия BAE Systems
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

На Украине начинает работу британский производитель оружия BAE Systems, написал украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Встретился с генеральным директором компании Чарльзом Вудберном. Очень продуктивно: офис компании в Украине, локализация производства в Украине», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что украинские военные уже применяют оружие BAE Systems. В частности, речь идет о гаубицах L119 и M777, а также боевой машине пехоты CV90.

Пресс-служба украинского президента сообщила, что по итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству на Украине новых легких орудий L119.

BAE Systems — крупнейшая оборонная компания Великобритании. По объему продаж продукции военного назначения компания в 2021 году занимала седьмое место в мире. BAE Systems производит в том числе танки Challenger, истребители Typhoop и боевые машины пехоты Bradley.

В начале июля немецкая компания Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе — объявила о планах построить на Украине завод по выпуску танков и бронетехники. Компания будет владеть предприятием вместе с «Укроборонпромом». Производство планируется создать на основе советских танковых заводов.

Читайте на РБК Pro
Как изменились правила получения виз и ВНЖ для россиян
Будущее рынка контент-маркетинга в России: 5 ключевых трендов
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Директор выписал себе премию: где проходят границы дозволенного

МИД России, комментируя планы по открытию завода Rheinmetall, заявил, что он станет законной целью для российских Вооруженных сил.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский оружие вооружение Великобритания
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
МИД назвал завод Rheinmetall законной целью, если его построят на Украине
Политика
Rheinmetall объявил о скором открытии завода бронетехники на Украине
Политика
На Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar
Политика