Власти ответили на сообщения о поджоге в рязанском военкомате

Военкомат в поселке Пронск (Фото: pronskiiraion / VK)

В военкомате в поселке Пронск Рязанской области произошел пожар, подтвердили РБК в местной администрации.

«Пожар произошел примерно в 3:47 в ночь на субботу. Пострадала дверь и немного окно. Все последствия устранены: дверь заменили, окно побелили», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Пронского района. Власти не уточнили причину пожара.

О попытке поджечь военкомат сообщал 15 мая Telegram-канал Baza. Издание утверждало, что неизвестные подошли к зданию ночью, около 3:00, и попытались поджечь дверь, а затем и оконную раму. В полиции возбудили дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества, говорилось в сообщении.

Также 15 мая волгоградское издание «Волгоград Онлайн» сообщило о пожаре в здании военкомата по Советскому району. Baza утверждает, что в помещении полиция нашла остатки «коктейля Молотова». Однако в самом военкомате опровергли сообщения о поджоге, сообщив, что это были учения.