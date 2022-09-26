Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Иркутский губернатор сообщил о задержании стрелявшего в военкома Политика, 09:22
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:19
«Лучше думается в горах»: секреты эффективности гендиректора Netflix Pro, 09:19
В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате Общество, 09:08
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 4 октября Общество, 09:00
МИД Казахстана прокомментировал референдумы в ЛНР и ДНР Политика, 08:56
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 08:55
Что купить инвестору для защиты: акции «Полюса», «Полиметалла» или золото Pro, 08:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Ведомости» узнали о возможности выделить ₽1 трлн для ослабления рубля Финансы, 08:43
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:31
Новосибирский губернатор призвал дать уникальным специалистам отсрочку Политика, 08:29
Крупнейший нефтетрейдер рассказал о плане США по замене в ЕС нефти России Политика, 08:25
Хорошо, что все стабильно плохо: что думают промышленники о кризисе Pro, 08:19
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:06
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате

В городе Усть-Илимск Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местное издание «Тайга. инфо» и «Байкал.24». По их информации, в результате стрельбы есть пострадавшие.

Факт стрельбы в военкомате подтвердили изданию «ИрСити» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев позднее подтвердил, что в усть-илимском военкомате молодой человек устроил стрельбу.

«Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!», — написал Кобзев.

Ранее издание «Байкал.24» сообщало, что военком умер в реанимации.

По словам губернатора, меры безопасности в военкоматах будут усилены. 

РБК обратился за комментарием в пресс-службу CУ СКР по Иркутской области, в пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, а также в Министерство здравоохранения региона.

Читайте на РБК Pro
Pro
Доход 250 тыс. руб. и месяцы на поиск: что происходит на рынке труда
Исследования
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Работа будет: кому из айтишников не грозит увольнение из-за роботов
Статьи
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции

Материал дополняется

Теги
Иркутская область военкомат стрельба
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter