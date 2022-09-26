В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате

В городе Усть-Илимск Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местное издание «Тайга. инфо» и «Байкал.24». По их информации, в результате стрельбы есть пострадавшие.

Факт стрельбы в военкомате подтвердили изданию «ИрСити» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев позднее подтвердил, что в усть-илимском военкомате молодой человек устроил стрельбу.

«Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!», — написал Кобзев.

Ранее издание «Байкал.24» сообщало, что военком умер в реанимации.

По словам губернатора, меры безопасности в военкоматах будут усилены.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу CУ СКР по Иркутской области, в пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, а также в Министерство здравоохранения региона.

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