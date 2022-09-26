В Калининградской области задержали подозреваемого в поджоге военкомата
В Черняховске Калининградской области задержали подозреваемого в попытке поджечь военкомат местного жителя, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, передает «РИА Новости».
«Поджигатель таблички на военкомате в Черняховске задержан сотрудниками МВД по горячим следам и уже дает признательные показания», — рассказал он, уточнив, что инцидент произошел накануне.
Телеграм-канал «Новый Черняховск» писал, что мужчина кинул в здание военкомата зажигательную смесь. Загорелась стена двухэтажного строения, площадь пожара составила 1,5 кв. м. Дежурные справились с огнем сами, пострадавших не было.
Утром 26 сентября военкомат подожгли в Урюпинске Волгоградской области. Огонь удалось быстро потушить, он не распространился на большой площади. Подозреваемого уже задержали, говорили в местной администрации, не уточнив, кто именно совершил поджог — мужчина или женщина. «Ущерб минимален, пострадавших нет», — указали в администрации.
В тот же день в военкомате Усть-Илимска Иркутской области произошла стрельба. По данным СК, 25-летний местный житель выстрелил в военного комиссара города Александра Елисеева, его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Как рассказал РБК очевидец событий, перед началом стрельбы нападавший сказал: «Сейчас все поедем домой».
Стрелка задержали, против него завели дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), сообщили в региональном управлении СК. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тыс. человек.