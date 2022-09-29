В Новосибирске подожгли военкомат

В Новосибирске задержали человека, который пытался поджечь один из городских военкоматов, сообщается в телеграм-канале властей региона.

Инцидент произошел в 6:25 (2:25 мск) 29 сентября, рассказал военком области Евгений Кудрявцев, у здания военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска.

«В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано, имущество и помещения военкомата не пострадали», — сообщил Кудрявцев.

После объявления в России частичной мобилизации случаи нападений на военкоматы в стране участились. Известно как минимум о трех случаях с 21 сентября: под Санкт-Петербургом, в Калининградской и Волгоградской областях. В последних двух регионах поджоги не привели к серьезным возгораниям.

При этом в Санкт-Петербурге молодой человек в итоге поджег соседнее с военкоматом здание. Ущерб от его действий оценили в 250 тыс. руб. Поджигателя взяли под стражу. Ему предъявили обвинение по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога из хулиганских побуждений (ч. 2 ст.167 УК). По ней может грозить лишение свободы на срок до двух лет.