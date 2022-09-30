Reuters узнал о предварительном согласовании восьмого пакета санкций ЕС

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Страны Евросоюза достигли предварительного соглашения по восьмому пакету санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, представители 27 государств на встрече в Брюсселе в пятницу обсудили предложения по санкциям и пришли к договоренностям, а окончательное решение будет утверждено на следующей неделе. Если этого все же не произойдет и принять новый пакет единогласно не получится, вопрос будет обсуждаться на неформальном саммите ЕС в Праге 6-7 октября.

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