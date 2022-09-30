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Reuters узнал о предварительном согласовании восьмого пакета санкций ЕС
Страны Евросоюза достигли предварительного соглашения по восьмому пакету санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По их данным, представители 27 государств на встрече в Брюсселе в пятницу обсудили предложения по санкциям и пришли к договоренностям, а окончательное решение будет утверждено на следующей неделе. Если этого все же не произойдет и принять новый пакет единогласно не получится, вопрос будет обсуждаться на неформальном саммите ЕС в Праге 6-7 октября.
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