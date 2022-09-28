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Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на российскую нефть
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России, предусматривающий введение потолка цен на российскую нефть, сообщила в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня в этом пакете мы представляем правовую основу для ограничения цен на нефть. Некоторые развивающиеся страны по-прежнему нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Введение потолка цен на российскую нефть поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков», — заявила она.
Помимо этого, Еврокомиссия предложила:
- расширить список граждан и компаний, против которых вводятся персональные санкции;
- запретить импорт российских продукции на сумму €7 млрд;
- расширить список запрещенных к поставке в Россию товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, химических веществ;
- запретить гражданам ЕС входить в органы управления российских госкомпаний.
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