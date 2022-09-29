Под санкции ЕС попадут нефть, сталь, алмазы, икра и водка из России
Кроме объявленных ранее планов ввести ограничения на цену российской нефти в новый отраслевой санкционный пакет Евросоюза могут попасть алмазодобывающая компания «АЛРОСА», икра, водка и сигареты, а под персональные санкции могут попасть философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Олег Газманов, Николай Расторгуев.
Об этом сообщает издание EUObserver, которое ознакомилось с внутренними документами ЕС о подготовке санкций. Комиссия ЕС и внешнеполитическая служба выдвинули эти идеи 28 сентября в ответ «на план России аннексировать части Восточной Украины» после проведения референдумов.
Санкции ударят по компании «АЛРОСА», но пощадят остальную часть алмазодобывающего сектора России, пишет издание. Там также содержится запрет на импорт российских водки, икры, сигарет и косметики.
Дугин был внесен в список, поскольку он призвал президента России Владимира Путина создать «тоталитарную евразийскую империю с доминированием России, которая включает Украину по историческим, религиозным и географическим причинам».
В список внесены также артисты Юлия Чичерина, Олег Газманов и Николай Расторгуев, которые поддержали действия России на Украине.
Большинство из 29 физических лиц, которых планируют внести в санкционный список — это «малоизвестные чиновники», которые участвовали в организации референдумов.
Судоходным компаниям и страховщикам будет запрещено обрабатывать российскую нефть, если ее закупочная цена за баррель не будет «на уровне или ниже заранее установленного ценового предела, установленного Органом по установлению ценового предела».
Кроме того, планируется ввести полный запрет на импорт российской стали, от промышленных рулонов до швейных игл, а также на всю лесную продукцию, включая древесину, целлюлозу и бумагу, в рамках торгового эмбарго ЕС на сумму €7 млрд.
В санкции может попасть запрет гражданам ЕС занимать руководящие должности в крупных российских государственных компаниях, а также запрет на предоставление бухгалтерских, архитектурных, инженерных, информационных и юридических услуг российским фирмам и частным лицам. Юридический запрет касается только «неконфликтных» коммерческих услуг, так что россияне по-прежнему имеют право на представительство в судах ЕС.
Предложения комиссии были разработаны так, чтобы понравиться всем 27 столицам ЕС, после консультаций, которые прошли в минувшие выходные, отмечает издание.
Послы ЕС должны обсудить эти предложения и принять окончательное решение в пятницу, 30 сентября.
Накануне The Wall Street Journal сообщил, что администрация президента США Джо Байдена готовит собственную новую серию экономических санкций, стремясь ужесточить «финансовый кордон» вокруг российской экономики. В санкционный список планируется включить Российское агентство по страхованию вкладов, Национальную систему платежных карт «Мир», Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
Белый дом также рассматривает возможность отключения большего числа российских банков от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, введения экспортного контроля над более широким спектром товаров, необходимых экономике, и введение санкций против большего числа государственных компаний.