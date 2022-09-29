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В Зимбабве назвали Россию братом по оружию в борьбе с санкциями

Россия и Зимбабве являются «братьями по оружию» в противостоянии западным санкциям, заявил спикер парламента этой страны Джейкоб Муденда на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Муденда заявил, что Зимбабве поддерживает Россию в спецоперации на Украине. Зимбабвийское руководство считает причиной конфликта расширение НАТО на восток под руководством США.

Матвиенко связала судьбу мира с исходом спецоперации на Украине
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Валентина Матвиенко

«Действия НАТО и США против России полностью противоречат международному праву», — заявил Муденда. Зимбабвийские парламентарии готовы работать с российскими коллегами с целью повышения качества жизни граждан двух стран, отметил он.

О коллективном противостоянии западным санкциям также заявила Матвиенко. Она информировала своего зимбабвийского коллегу о ходе спецоперации. Стороны договорились продолжить сотрудничество парламентов двух стран.

Отношения Зимбабве с Западом ухудшились в 2000 году из-за земельной реформы Роберта Мугабе, когда собственности лишились практически все белые фермеры. В ответ США и ЕС ввели санкции против 141 человека и примерно 60 компаний в стране. Меры сопровождались обвинениями в грубых нарушениях прав человека.

После ухода Мугабе с поста главы государства осенью 2017 года США и ЕС сохранили санкции. Они требуют от Зимбабве обеспечить свободу слова и провести экономические реформы, а также выплатить компенсации белым фермерам. 

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