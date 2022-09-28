Politico узнала о запрете ввоза в ЕС мыла и туалетной бумаги из России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 55,72 (-0,27) Инвестиции, 16:46
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 58,45 (+0,27) Инвестиции, 16:46
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 23:29
Лукашенко заявил, что Абхазию не стереть с карты Политика, 23:22
Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской ВГА прилетели в Москву Политика, 23:07
Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить «Северный поток-2» Политика, 23:02
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 22:50
Депутаты горсовета Одессы не поддержали снос памятника Екатерине II Общество, 22:31
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 22:23
Politico узнала о запрете ввоза в ЕС мыла и туалетной бумаги из России Политика, 22:18
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Краснодар» благодаря двум голам в концовке победил «Пари НН» в Кубке Спорт, 22:09
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Сочи» в Кубке России Спорт, 22:01
В Госдуму внесли проект о расширении оснований для отсрочки от призыва Политика, 21:56
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 21:55
Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифинге по Nord Stream Политика, 21:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:46
Война санкций ,  
0 

Politico узнала о запрете ввоза в ЕС мыла и туалетной бумаги из России

Politico: Евросоюз планирует запретить ввоз туалетной бумаги и мыла из России
Также под ограничения попадет экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем и самолетов. Персональные санкции могут ввести против Дугина, Расторгуева и главы концерна «Калашников» Лушникова, пишет издание
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить экспорт российских туалетной бумаги и мыла, а также расширить список персональных санкций против граждан России, сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

По данным издания, под ограничения попадут «косметические средства или средства для макияжа», «средства для бритья, в том числе средства до и после бритья, дезодоранты личного пользования», мыло и туалетная бумага.

Как следует из данных ФТС, в 2020 году объем поставок за рубеж туалетной бумаги достиг $52 млн (45,5 тыс. т). Основная доля экспорта приходилась на Казахстан ($16,5 млн), Белоруссию ($10,7 млн) и Германию ($10 млн). Объем экспорта мыла (и других поверхностно-активных веществ) за тот же год составил $546,33 млн (567,06 тыс. т).

Новые ограничения также могут затронуть экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем, самолетов и «определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности», пишет Politico.

Кроме этого, Евросоюз может ввести персональные санкции против «почти 30» российских граждан, в том числе против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Еврокомиссия в новом пакете санкций выступила за потолок цен на нефть
Политика
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Новый пакет санкций ЕС должен стать ответом на референдумы о присоединении к России, проведенные на утраченных Украиной территориях. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что предложенные ограничения предусматривают введение потолка цен на российскую нефть. Также, по ее словам, ЕК предложила запретить импорт российской продукции на сумму €7 млрд, запретить гражданам ЕС входить в органы управления российских госкомпаний и расширить список запрещенных к поставке в Россию товаров в сфере авиа- и электронных компонентов и химических веществ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка
Статьи
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи

По данным Politico, новые ограничения против российской нефти будут означать, что судоходным и страховым компаниям будет запрещено транспортировать или страховать российскую нефть, если цена, по которой она продается, превышает установленный потолок. Этим пределом будет цена, по которой российская нефть в настоящее время продается в Азии, это примерно на 30% дешевле текущих цен на нефть в Европе. В то же время издание пишет, что ЕС может снять запрет на поставки российских удобрений и цемента.

Газета The Wall Street Jounal ранее сообщала, что Белый дом также рассматривает возможность расширить санкции против Москвы, в том числе отключить большее число российских банков от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, ввести экспортный контроль над более широким спектром товаров, необходимых экономике, и ввести санкции против Российского агентства по страхованию вкладов и Национальной системы платежных карт «Мир».

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции Евросоюз туалетная бумага мыло Россия
Материалы по теме
Еврокомиссия в новом пакете санкций выступила за потолок цен на нефть
Политика
WSJ узнала о планах США ввести санкции против карт «Мир» и АСВ
Политика
Politico узнала о планах ЕС смягчить антироссийские санкции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter