Politico узнала о запрете ввоза в ЕС мыла и туалетной бумаги из России

Также под ограничения попадет экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем и самолетов. Персональные санкции могут ввести против Дугина, Расторгуева и главы концерна «Калашников» Лушникова, пишет издание

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить экспорт российских туалетной бумаги и мыла, а также расширить список персональных санкций против граждан России, сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

По данным издания, под ограничения попадут «косметические средства или средства для макияжа», «средства для бритья, в том числе средства до и после бритья, дезодоранты личного пользования», мыло и туалетная бумага.

Как следует из данных ФТС, в 2020 году объем поставок за рубеж туалетной бумаги достиг $52 млн (45,5 тыс. т). Основная доля экспорта приходилась на Казахстан ($16,5 млн), Белоруссию ($10,7 млн) и Германию ($10 млн). Объем экспорта мыла (и других поверхностно-активных веществ) за тот же год составил $546,33 млн (567,06 тыс. т).

Новые ограничения также могут затронуть экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем, самолетов и «определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности», пишет Politico.

Кроме этого, Евросоюз может ввести персональные санкции против «почти 30» российских граждан, в том числе против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Новый пакет санкций ЕС должен стать ответом на референдумы о присоединении к России, проведенные на утраченных Украиной территориях. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что предложенные ограничения предусматривают введение потолка цен на российскую нефть. Также, по ее словам, ЕК предложила запретить импорт российской продукции на сумму €7 млрд, запретить гражданам ЕС входить в органы управления российских госкомпаний и расширить список запрещенных к поставке в Россию товаров в сфере авиа- и электронных компонентов и химических веществ.

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По данным Politico, новые ограничения против российской нефти будут означать, что судоходным и страховым компаниям будет запрещено транспортировать или страховать российскую нефть, если цена, по которой она продается, превышает установленный потолок. Этим пределом будет цена, по которой российская нефть в настоящее время продается в Азии, это примерно на 30% дешевле текущих цен на нефть в Европе. В то же время издание пишет, что ЕС может снять запрет на поставки российских удобрений и цемента.

Газета The Wall Street Jounal ранее сообщала, что Белый дом также рассматривает возможность расширить санкции против Москвы, в том числе отключить большее число российских банков от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, ввести экспортный контроль над более широким спектром товаров, необходимых экономике, и ввести санкции против Российского агентства по страхованию вкладов и Национальной системы платежных карт «Мир».