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Politico узнала о планах ЕС запретить импорт стальной продукции из России

Виды стальной продукции не конкретизируются. Ранее европейские сталелитейные компании попросили не запрещать ввоз сляба и блюма из России, так как пока альтернативы у них нет
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Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В новом пакете санкций против России Евросоюз намерен сосредоточиться в основном на экспортно-импортных ограничениях, узнала газета Politico. В список может попасть широкий спектр товаров — от предметов повседневного пользования до технических средств, которые применяются в военном секторе.

В частности, Евросоюз в рамках планируемого восьмого пакета санкций намерен запретить импорт из России отдельных видов стальной продукции, говорится в проекте, который Еврокомиссия представила в среду послам ЕС. Газета не уточнила, о каких именно видах идет речь.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ранее девять крупнейших европейских сталелитейных компаний и трейдеров обратились к Еврокомиссии и попросили не запрещать импорт стальных полуфабрикатов из России, которая выступает одним из крупнейших поставщиков. В письме, в частности, упоминались сляб, блюм и квадратная заготовка. Авторы утверждали, что пока альтернативы этим поставкам нет. Идею о запрете импорта российской стали лоббировали Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония, писал Bloomberg 23 сентября.

При этом в восьмом пакете санкций ЕС планирует оставить возможность импорта из России алмазов, однако намерен запретить ввоз «определенных элементов,
используемых в ювелирной промышленности», таких как камни и драгоценные металлы, пишет Politico. Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести санкции против «Алросы», крупнейшего добытчика алмазов.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Наконец, предлагается запрет на ввоз в ЕС продукции, которая приносит России «значительный доход»: косметические средства, товары для макияжа, средства для бритья, дезодоранты, мыло, туалетная бумага.

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В рамках ограничений экспорта ЕС намерен запретить отправку в Россию компонентов полупроводников и чипов, а также самолетов. Планируется также ограничить предоставление инженерных услуг и услуг в области архитектуры, юридических и ИТ-консультаций лицам или компаниям из России, а также российскому правительству.

Запланированы и персональные санкции, например против философа Александра Дугина и певца Николая Расторгуева, а также основного владельца концерна «Калашников» Алана Лушникова, утверждает издание.

Новые ограничения станут ответом на проведение референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР и подконтрольных территорий Херсонской и Запорожской областей. Они завершились 27 сентября, вечером того же дня были объявлены результаты — почти во всех регионах «за» проголосовали более 90% участников плебисцита.

ЕС заявлял, что не признает итогов референдумов.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
сталь санкции санкции ЕС санкции против России алмазы добыча алмазов
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