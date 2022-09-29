EUObserver узнал об идее ЕC запретить юридические и ИТ-услуги России

ЕС также запретит предоставлять россиянам и компаниям из России бухгалтерские, архитектурные, инженерные услуги. Будет запрещен импорт некоторых товаров, а персональные санкции введут против Александра Дугина и Олега Газманова

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Евросоюз в рамках очередного пакета санкций планирует запретить предоставление россиянам и российским компаниям бухгалтерских, архитектурных, инженерных, юридических и ИТ-услуг, пишет издание EUObserver со ссылкой на внутренние документы ЕС.

В публикации отмечается, что запрет коснется только «неконфликтных» коммерческих услуг и у россиян останется, например, право быть представленными в суде.

В июне Брюссель запретил оказывать России бухгалтерские, консалтинговые и пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов.

По данным EUObserver, под новыми санкциями окажутся алмазодобывающая компания «Алроса», ограничения затронут поставки икры, водки, косметики и сигарет. Будет запрещен импорт российской стали и лесной продукции. Персональные ограничения Брюссель намерен ввести против философа Александра Дугина (за создание «тоталитарной евразийской империи с доминированием России, которая включает Украину по историческим, религиозным и географическим причинам»), артистов Юлии Чичериной, Олега Газманова и Николая Расторгуева (за поддержку спецоперации на Украине). Также под санкциями окажутся чиновники, которые участвовали в организации референдумов на взятых Россией под контроль украинских территориях.

Евросоюз планирует запретить судоходным компаниям и страховщикам работать с российской нефтью, если ее закупочная цена превышает предел, установленный специальным органом. Потолок цен на нефть в числе предложенных санкций глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала 28 сентября. По ее словам, ЕК также предлагает запретить импорт российской продукции на сумму €7 млрд, запретить гражданам стран ЕС входить в органы управления российских госкомпаний и расширить список запрещенных к поставке в Россию товаров в сфере авиационных товаров, электронных компонентов и химических веществ.

Послы ЕС обсудят предложения по санкциям в пятницу, 30 сентября.