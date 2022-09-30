Глава Хакасии сообщил об окончании частичной мобилизации

Глава Хакасии Коновалов сообщил о выполнении задачи по набору военных в рамках мобилизации

Глава Хакасии сказал, что сообщит отдельно, если Минобороны поставит перед властями республики «новые задачи» призыва

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Хакасия выполнила все задачи по частичной мобилизации, сообщил глава республики Валентин Коновалов в телеграм-канале.

«Благодарю жителей республики — настоящих патриотов, которые прошли мобилизацию в установленный срок и отправились к месту службы с четким пониманием, что они едут защищать свободу нашей страны, охранять мирное небо над нашей Родиной», — написал Коновалов.

Он пообещал разобраться со случаями «палочного» подхода в рамках мобилизации и не допустить призыва тех, кто не подлежит набору.

По словам главы республики, когда местные военкоматы предоставят полные списки мобилизованных, будут также составлены социальные паспорта на каждую семью, где они есть, по которым им полагаются специальные меры поддержки.

«Если Минобороны России поставит перед нашей республикой новые задачи, об этом будет сообщено отдельно», — заключил Коновалов.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Ее необходимость глава государства объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

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Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность. Позже в Минобороны уточнили, что призыву подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей.

Мобилизованные граждане и добровольцы после прохождения боевого слаживания будут выполнять задачи по обороне занятых российскими войсками территорий, уточнили в ведомстве.

О выполнении плана по мобилизации сообщили власти Крыма, Бурятии, Тувы, Брянской области, Адыгеи. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%».