Глава Хакасии сообщил об окончании частичной мобилизации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Путин выразил надежду на поддержку присоединения территорий парламентом Политика, 15:24
Бой россиянина станет главным на турнире UFC в Лас-Вегасе Спорт, 15:20
Боец ММА Минеев станет разведчиком после мобилизации Спорт, 15:18
МИД порекомендовал критически подходить к планам по поездкам в Черногорию Политика, 15:16
Мединский пришел в Кремль с костылем и сообщил о сломанной ноге Политика, 15:07
Евро подешевел почти на ₽5 и впервые с 2014 года упал ниже ₽51 Инвестиции, 15:04
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 15:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Генсек НАТО проведет внеочередную пресс-конференцию Политика, 15:03
Выступление Путина и подписание договоров после референдумов. Трансляция Политика, 15:00
Присоединение новых территорий и выступление Путина. Онлайн Политика, 15:00
Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Pro, 14:56
Курултай Башкирии предложил закон об отправке заключенных на Украину Политика, 14:56
В Москве появится центр поддержки для родственников мобилизованных Политика, 14:51
Появились первые снимки флагманского смартфона Xiaomi с камерой 200 Мп Life, 14:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Хакасии сообщил об окончании частичной мобилизации

Глава Хакасии Коновалов сообщил о выполнении задачи по набору военных в рамках мобилизации
Глава Хакасии сказал, что сообщит отдельно, если Минобороны поставит перед властями республики «новые задачи» призыва
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Хакасия выполнила все задачи по частичной мобилизации, сообщил глава республики Валентин Коновалов в телеграм-канале.

«Благодарю жителей республики — настоящих патриотов, которые прошли мобилизацию в установленный срок и отправились к месту службы с четким пониманием, что они едут защищать свободу нашей страны, охранять мирное небо над нашей Родиной», — написал Коновалов.

Он пообещал разобраться со случаями «палочного» подхода в рамках мобилизации и не допустить призыва тех, кто не подлежит набору.

По словам главы республики, когда местные военкоматы предоставят полные списки мобилизованных, будут также составлены социальные паспорта на каждую семью, где они есть, по которым им полагаются специальные меры поддержки.

«Если Минобороны России поставит перед нашей республикой новые задачи, об этом будет сообщено отдельно», — заключил Коновалов.

В Петербурге сообщили о 80 тыс. получивших повестки в рамках мобилизации
Политика
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Ее необходимость глава государства объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Как менять дизайн при выходе на зарубежный рынок: три стратегии
Статьи
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность. Позже в Минобороны уточнили, что призыву подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей.

Мобилизованные граждане и добровольцы после прохождения боевого слаживания будут выполнять задачи по обороне занятых российскими войсками территорий, уточнили в ведомстве.

О выполнении плана по мобилизации сообщили власти Крыма, Бурятии, Тувы, Брянской области, Адыгеи. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%».

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Хакасия Валентин Коновалов мобилизация Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Петербурге мобилизованным и добровольцам выплатят по ₽100–300 тыс.
Политика
Глава Бурятии заявил о выполнении плана по мобилизации
Политика
Фармпроизводители попросили дать сотрудникам отсрочку от мобилизации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter