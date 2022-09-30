В Петербурге сообщили о 80 тыс. получивших повестки в рамках мобилизации
В Санкт-Петербурге повестки в рамках частичной мобилизации получили более 80 тыс. человек, сообщил на брифинге заместитель городского военного комиссара полковник Ильфат Абзалов.
«На сегодняшний день в соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации более 80 тыс. граждан города вручены повестки», — сказал военный.
Позже «Фонтанка» сообщила, что поступило уточнение: Абзалов оговорился. Речь идет не о более чем 80 тыс. получивших повестки, а о 8 тыс., пишет издание.
Абзалов подчеркнул, что призыву на военную службу на данный момент подлежат только граждане с категорией годности А и Б в военном билете.
Замгорвоенкома также напомнил, что в первую очередь призываются военнослужащие запаса первого разряда. Однако формируются и отряды территориальной обороны, куда уже могут быть призваны «запасники» из второго и даже третьего разрядов, добавил заместитель военного комиссара.
Частичная мобилизация введена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. В документе не указано число граждан, которых власти планируют призвать. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что частичная мобилизация коснется 300 тыс. человек.
По словам главы Минобороны, призывать будут из запаса — тех, кто служил, имеет боевой опыт или нужную армии военно-учетную специальность.