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В Петербурге сообщили о 80 тыс. получивших повестки в рамках мобилизации

В Санкт-Петербурге повестки вручили более чем 80 тыс. граждан, сообщил заместитель военного комиссара Абзалов. Позже «Фонтанка» уточнила, что он оговорился и речь идет о 8 тыс. человек
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге повестки в рамках частичной мобилизации получили более 80 тыс. человек, сообщил на брифинге заместитель городского военного комиссара полковник Ильфат Абзалов.

«На сегодняшний день в соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации более 80 тыс. граждан города вручены повестки», — сказал военный.

Позже «Фонтанка» сообщила, что поступило уточнение: Абзалов оговорился. Речь идет не о более чем 80 тыс. получивших повестки, а о 8 тыс., пишет издание. 

Абзалов подчеркнул, что призыву на военную службу на данный момент подлежат только граждане с категорией годности А и Б в военном билете.

Замгорвоенкома также напомнил, что в первую очередь призываются военнослужащие запаса первого разряда. Однако формируются и отряды территориальной обороны, куда уже могут быть призваны «запасники» из второго и даже третьего разрядов, добавил заместитель военного комиссара.

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Частичная мобилизация введена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. В документе не указано число граждан, которых власти планируют призвать. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что частичная мобилизация коснется 300 тыс. человек.

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По словам главы Минобороны, призывать будут из запаса — тех, кто служил, имеет боевой опыт или нужную армии военно-учетную специальность.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
частичная мобилизация Санкт-Петербург повестки Военная операция на Украине
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