Кадыров заявил о выполненном на 254% плане по наборе людей на СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%», таких показателей удалось достичь за счет формирования новых подразделений Минобороны.
«Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», — заявил он.
Кроме того, добавил Кадыров, в Чечне есть резерв из тысяч добровольцев, «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества». «Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили», — написал глава республики.
Военный комиссар Чечни Турпал-Али Есимбиев заявил агентству «Грозный-ифнорм», что частичная мобилизация не коснется республики, поскольку регион уже провел необходимые мероприятия, они «заранее выполнены и в тройном объеме». «Среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа мы единственные, кто завершил поставленную задачу добросовестно, без срывов и в полном объеме», — сказал он.
Кадыров накануне заявил, что полностью поддерживает решение о частичной мобилизации и Чечня выполнит его «на 100 процентов». Глава региона указал, что чеченские военнослужащие и так активно участвовали в военной операции на Украине. После начала боевых действий Кадыров неоднократно отчитывался об отправке на Украину чеченских бойцов и добровольцев.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Президент Владимир Путин назвал это решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», заявил он. Глава Минобороны Сергей Шойгу уверяет, что власти собираются мобилизовать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва страны.
Согласно разъяснениям, опубликованным Минобороны, мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Также могут быть мобилизованы те, кто состоит на воинском учете и находится за границей в связи с «краткосрочной поездкой».
Еще до объявления частичной мобилизации Кадыров обратился к главам регионов с призывом не ждать объявлений Кремля или «отсиживаться в ожидании окончания» боевых действий на Украине, а начать «самомобилизацию» — обучить и укомплектовать по 1 тыс. добровольцев, заявив, что для отдельно взятого субъекта это «не такое уж большое количество».