Глава Бурятии заявил о выполнении плана по мобилизации

В Бурятии план по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, выполнен, сейчас ведется работа по дополнительному медосмотру, заявил глава республики Алексей Цыденов.

«Подключили к военным медикам и ресурсы нашего Минздрава. Сегодня и завтра еще будут мед осмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается», — написал он в телеграм-канале.

Цыденов отметил, что пункты сбора призывников в рамках мобилизации закрываются, а военкоматы продолжат работу с добровольцами.

Ранее о выполнении плана по мобилизации сообщили власти Брянской области и Крыма. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике план по набору людей для участия в военной операции на Украине выполнен на 254%.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Минобороны объяснило, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность. Мобилизовать планируется 300 тыс. россиян. После прохождения подготовки они будут выполнять задачи по контролю и обороне перешедших под контроль Москвы в ходе военной операции территорий, пояснили в ведомстве.

Призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет, в первую очередь имеющие боевой опыт и отслужившие в армии, а также те, у кого есть необходимая военная специальность: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.

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Согласно указу президента, призванные по частичной мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников. Они должны получать ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты. Власти ряда регионов, в том числе Москвы, Петербурга, Тульской и Сахалинской областей, Адыгеи и Якутии решили предоставить дополнительные меры поддержки. Их примеру последовала компания РЖД, которая обещала выплатить мобилизованным сотрудникам 200 тыс. руб.