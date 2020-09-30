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Отравление Навального ,  
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МИД пришел к выводу, что с Западом «никакие дела невозможно иметь»

Отвечая на заявление главы МИД Германии о возможных санкциях после отравления Алексея Навального, в Москве назвали слова министра «циничным выпадом» и провокацией
Хайко Маас
Хайко Маас (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

В Министерстве иностранных дел России назвали «циничным выпадом» и провокацией заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что отравление российского политика Алексея Навального стало проблемой для всего мира.

«Приходим к выводу, что в связи с вышеизложенным поведением Германии и ее союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнет вести себя честно и ответственно», — говорится в заявлении Департамента информации и печати МИД, опубликованном на сайте ведомства.

29 сентября Маас во время выступления в ООН заявил, что отравление Алексея Навального является проблемой для всего мирового сообщества, и допустил, что это может привести к санкциям против России.

В МИД России назвали слова германского министра «публичными измышлениями» и продолжением враждебной антироссийской линии Берлина. В российском внешнеполитическом ведомстве особо отметили, что в Германии проигнорировали все запросы из Москвы о предоставлении доказательств отравления Навального — не ответили ни врачи клиники «Шарите», где проходил лечение политик, ни правоохранительные органы.

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Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где политик был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа его перевезли в Германию. 2 сентября правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». 14 сентября было опубликовано новое заявление правительства, в котором указывалось, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

Материал дополняется.

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