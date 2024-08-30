Кремль заявил об отсутствии беспокойства из-за визита Путина в Монголию
Визит президента России Владимира Путина в Монголию тщательно готовился, у Кремля нет беспокойства из-за того, что эта страна подписала Римский статут Международного уголовного суда, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Путин посетит Монголию 3 сентября, он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских военных над японскими на реке Халхин-Гол.
МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина. Власти России назвали это решение юридически ничтожным.
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