Кремль заявил об отсутствии беспокойства из-за визита Путина в Монголию

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Визит президента России Владимира Путина в Монголию тщательно готовился, у Кремля нет беспокойства из-за того, что эта страна подписала Римский статут Международного уголовного суда, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Путин посетит Монголию 3 сентября, он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских военных над японскими на реке Халхин-Гол.

МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина. Власти России назвали это решение юридически ничтожным.

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