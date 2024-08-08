Президент Мексики исключил арест Путина по ордеру МУС в случае визита
Мексиканские власти не арестуют российского президента Владимира Путина по выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру, если он приедет на инаугурацию нового главы государства Клаудии Шейнбаум, заявил на пресс-конференции нынешний лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает El Universal.
По словам Обрадора, «это невозможно сделать и это не от нас зависит». Он подчеркнул, что Мексика выступает за мир и в отношении конфликта России и Украины предлагает посредничество.
Выборы президента в Мексике прошли в начале июня. Клаудия Шейнбаум участвовала в выборах как кандидат от правящей партии Morena («Движение национального возрождения»). Она стала первой женщиной-президентом в истории Мексики.
Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах и назвал Мексику «традиционно дружественным партнером России» в латиноамериканском регионе.
В августе мексиканское посольство в России и российское диппредставительство в Мексике сообщили, что российского президента пригласили на инаугурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Посольство Мексики отметило, что Путин примет решение о том, возглавить ли делегацию самому или назначить представителя. На инаугурации Обрадора в 2018 году российскую делегацию возглавляла на тот момент вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.
На Мексику распространяется юрисдикция МУС — страна в 2005 году ратифицировала Римский статут. В марте прошлого года Международный суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.
Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. Саму постановку вопроса об аресте Путина и Львовой-Беловой представитель президента Дмитрий Песков назвал «возмутительной и неприемлемой».
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