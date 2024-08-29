Путин посетит Монголию 3 сентября
Президент России Владимир Путин в начале следующей недели, 3 сентября, приедет с официальным визитом в Монголию, сообщила пресс-служба Кремля.
Там напомнили, что российского лидера пригласил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских военных над японскими на реке Халхин-Гол.
Приграничные столкновения в Монголии в 1939 году начались в мае, в конце августа советско-монгольская группировка войск провела наступление, отбросив японских военных. Конфликт закончился победой Советского Союза и Монголии в середине сентября 1939 года.
Главы государств на встрече обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства, а также обменяются мнениями по актуальной ситуации в мире и регионе.
Кроме того, планируется подписание нескольких двусторонних документов.
Ожидается, что Путин также встретится с председателем Великого государственного Хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
В предыдущий раз российский президент был в Монголии в 2019 году. Тогда он отметил, что Советский Союз поддержал Монголию в борьбе с внешними агрессорами, и Монголия, в свою очередь, поддержала СССР во время Второй мировой войны. Отношения между странами в послевоенное время развивались наилучшим образом, добавил Путин.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят