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Политика ,  
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Путин посетит Монголию 3 сентября

Владимир Путин и&nbsp;Ухнагийн Хурэлсух
Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в начале следующей недели, 3 сентября,  приедет с официальным визитом в Монголию, сообщила пресс-служба Кремля.

Там напомнили, что российского лидера пригласил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских военных над японскими на реке Халхин-Гол.

Приграничные столкновения в Монголии в 1939 году начались в мае, в конце августа советско-монгольская группировка войск провела наступление, отбросив японских военных. Конфликт закончился победой Советского Союза и Монголии в середине сентября 1939 года.

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Главы государств на встрече обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства, а также обменяются мнениями по актуальной ситуации в мире и регионе.

Кроме того, планируется подписание нескольких двусторонних документов.

Ожидается, что Путин также встретится с председателем Великого государственного Хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

В предыдущий раз российский президент был в Монголии в 2019 году. Тогда он отметил, что Советский Союз поддержал Монголию в борьбе с внешними агрессорами, и Монголия, в свою очередь, поддержала СССР во время Второй мировой войны. Отношения между странами в послевоенное время развивались наилучшим образом, добавил Путин.

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Владимир Путин

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