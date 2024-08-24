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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ратифицировал Римский статут МУС

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский подписал законопроект о ратификации Римского статута МУС. Украина не ратифицировала этот документ с 2000 года. Как пишет «Европейская правда», причиной были опасения по поводу привлечения к ответственности украинцев
Фото: Olena Khudyakova / Ukrinform / Zuma / ТАСС
Фото: Olena Khudyakova / Ukrinform / Zuma / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации Римского статута — основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС), следует из данных на сайте Верховной рады.

21 августа документ одобрили депутаты Верховной рады — ратификацию поддержал 281 парламентарий, против выступил один человек, еще 22 воздержались. По словам народного депутата Ярослава Железняка, дискуссия по этому вопросу была «очень тяжелой». Законопроект отправили на подпись Зеленскому 23 августа.

МУС — международный орган уголовной юстиции. В его компетенции преследование ответственных лиц за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии. Римский статут был принят в 1998 году. Его ратифицировали 124 страны.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но отказалась от участия в нем в 2016-м. Этому решению предшествовало сравнение МУС присоединения Крыма с «международным вооруженным конфликтом» между Россией и Украиной.

Римский статут также не был ратифицирован Китаем, США, Турцией и Индией.

Как пишет «Европейская правда», Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но не ратифицировала. Одной из причин стали опасения по поводу привлечения к ответственности граждан Украины. По данным издания, ратификацию Римского статута сопроводит отдельное заявление, согласно которому в течение семи лет после вступления соответствующего закона в силу юрисдикция МУС не будет распространяться на граждан Украины за совершение преступлений, предусмотренных ст.8 (военные преступления). «Пока неясно, как именно будет работать эта норма, с учетом того, что Украина уже сейчас предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории», — отмечает «Европейская правда».

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В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации детей» с территории Украины. 25 июня 2024 года МУС выдал ордер на арест секретаря Совета безопасности России, экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Их сочли ответственными за удары по объектам энергетики Украины. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что эти объекты связаны с обеспечением деятельности украинского ВПК. В ведомстве также называли удары ответной реакцией на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой и энергетической отрасли России.

В Кремле сочли решение МУС ничтожным с правовой точки зрения. В аппарате российского Совбеза связывали это с «гибридной войной Запада против России». СК возбудил дело по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой) в отношении судей, выдавших ордера на арест Путина и Львовой-Беловой.

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Украина МУС Владимир Зеленский ратификация законопроект Верховная рада Украины
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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