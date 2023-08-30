Минобороны заявило об уничтожении украинского катера близ острова Змеиный

Восточнее Змеиного истребитель Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем, сообщает Минобороны России. В июне 2022-го года российские военные покинули Змеиный, спустя год ВСУ доставили туда флаг Украины и остров посетил Зеленский

Истребитель Су-30 (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

В акватории Черного моря истребитель Су-30 уничтожил украинский военный катер с экипажем, сообщило российское Минобороны.

«30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Змеиный — каменистый остров площадью 20,5 га, который находится в Черном море недалеко от Одессы. В начале военной операции российские военные взяли его под свой контроль, а спустя четыре месяца покинули его «в качестве жеста доброй воли». В Минобороны назвали это демонстрацией мировому сообществу отсутствия препятствий для вывоза зерна с Украины. Решение было принято на фоне подготовки зерновой сделки, участие в которой Россия прекратила в июле текущего года.

В начале июля ВСУ доставили на Змеиный флаг Украины, сбросив его с вертолета. Также в этом месяце остров посетил украинский президент Владимир Зеленский. Он возложил цветы к импровизированному мемориалу и заявил о признательности военнослужащим.

Минобороны России 22 августа сообщало об уничтожении украинского десантного катера Willard Sea Force с экипажем восточнее Змеиного.

Накануне, 29 августа, российские военные сообщали о нескольких попытках атак со стороны Украины в районе Черного моря. Около 12:00 мск российский истребитель сбил один украинский беспилотник самолетного типа над акваторией моря. Спустя час был сбит еще один украинский дрон.

В ночь на 30 августа Минобороны заявило, что в акватории Черного моря были замечены четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских военных общей численностью до 50 человек. Около полуночи их уничтожил самолет морской авиации Черноморского флота, добавили в ведомстве.

Кроме того, в ночь на 30 августа семь российских регионов атаковали дроны: Севастополь, Псков, Московскую, Калужскую, Рязанскую, Брянскую и Орловскую области. Днем атаки продолжились. Это крупнейшая атака беспилотников на российскую территорию с начала конфликта.

Киев в начале августа предупредил, что число атак дронов на цели в России станет больше. Москва считает их террористическими акциями.