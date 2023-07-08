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Зеленский посетил остров Змеиный

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный
Змеиный — скалистый остров площадью 20,5 га в Черном море недалеко от Одессы. Российские военные взяли его под контроль в начале спецоперации, однако 30 июня прошлого года оставили его в качестве «шага доброй воли»

Зеленский посетил остров Змеиный
Video

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в 500-й день с начала боевых действий. О поездке украинский президент сообщил в своем телеграм-канале.

В частности, Зеленский опубликовал видео, на котором он, глава офиса президента Адрей Ермак и группа украинских военнослужащих на моторной лодке подходят к острову. После этого группа высаживается, а президент возлагает цветы к импровизированному мемориалу.

«Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь», — написал Зеленский под видео.

Змеиный — скалистый остров площадью 20,5 га в Черном море недалеко от Одессы. Российские военные взяли его под контроль 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации на Украине. Впоследствии Минобороны несколько раз сообщало о попытках ВСУ атаковать территорию.

30 июня 2022 года, через четыре месяца после взятия острова, Минобороны объявило о выводе войск, назвав это «шагом доброй воли». Как пояснили в ведомстве, уходом со Змеиного Россия решила показать, что не мешает ООН организовывать гуманитарный коридор для вывоза зерна с Украины. Этот шаг сделает невозможными спекуляции Киева на теме надвигающегося продовольственного кризиса, так как после этого он не сможет ссылаться на то, что Россия тотально контролирует северо-западную часть Черного моря, отметили в Минобороны.

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Зеленский посетил остров Змеиный
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

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