В Москве сообщили об ударе по Змеиному при попытке поставить флаг Украины

Фото: mil.gov.ua

Российские военные нанесли авиаудар по Змеиному, когда украинские силы пытались доставить на остров украинский флаг, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ приняли попытку «символической доставки флага» на Змеиный ночью 7 июля. Около 5 утра несколько военных высадились на остров «с моторной лодки» и «сфотографировались с флагом».

«Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Материал дополняется.