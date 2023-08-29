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Российский истребитель сбил украинский дрон над Черным морем

Минобороны: российский истребитель сбил украинский беспилотник над Черным морем
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский дрон был сбит над акваторией Черного моря российским самолетом, сообщило Минобороны. Власти Украины ранее обещали, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. Москва называет атаки терактами
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Российский истребитель сбил украинский беспилотник самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Сегодня около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Других подробностей инцидента военное ведомство не привело.

ВСУ в ходе спецоперации на Украине применяют несколько типов беспилотников самолетного типа, в том числе советские Ту-141 «Стриж», UJ-22 «Airborne», «Bayraktar TB2», об уничтожении которых неоднократно сообщало Минобороны.

Также на вооружении ВСУ стоят беспилотники самолетного типа МП-1 «Spectator», А1-СМ «Фурия», «Лелека-100», FlyEye и H10 «Poseidon».

Российские власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов. Они происходили в Москве, Подмосковье, Крыму, Белгородской, Брянской, Курской и других регионах России. Дроны, в том числе, несколько раз атаковали комплекс «Москва-Сити». 25 августа Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать территорию России 42 беспилотниками, все они либо были уничтожены, либо подавлены системами РЭБ.

В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. 20 августа советник украинского министра обороны Юрий Сак объяснил, что Киев использует беспилотники «для восполнения недостатка авиации».

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Москва расценивает атаки беспилотников в качестве террористических актов. В Кремле заявляли, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак дронов.

Российский истребитель сбил украинский дрон над Черным морем
Российский истребитель сбил украинский дрон над Черным морем

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Черное море беспилотники Крым Минобороны Военная операция на Украине
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