В Киеве назвали «метафорическими» заявления об установке флага на Змеином

Украинский флаг на острове Змеиный не устанавливали, его сбросили на землю с вертолета, сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк телеканалу CNN.

«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет развеваться», — сказала Гуменюк.

Она отметила, что ее ранние заявления об установлении флага на острове следует «понимать метафорически». «На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», — добавила Гуменюк.

Змеиный — каменистый остров площадью 20,5 га, который находится в Черном море недалеко от Одессы. Об установлении контроля над ним Минобороны России сообщило 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации на Украине. Впоследствии ведомство несколько раз сообщало о попытках ВСУ атаковать территорию.

30 июня российские войска покинули остров Змеиный. В российском Минобороны назвали это «шагом доброй воли», объяснив, что таким образом решили показать, что Россия «не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора» по вывозу зерна с Украины. «Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — заявили в ведомстве.

В Киеве, в свою очередь, отметили, что украинским силам «слишком рано» занимать Змеиный. «Наши войска еще не высадились на острове <...> нам еще слишком рано формировать форпост на Змеином острове. Мы должны закончить расследование результатов военной операции», — сказала 1 июля Гуменюк.