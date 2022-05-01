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Война санкций ,  
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Путин подписал закон о приостановке части визовых соглашений с ЕС

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке визовых положений международных договоров с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном для рада граждан. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон приостанавливает соглашение России и Евросоюза от 2006 года об упрощении визового режима для некоторых категорий граждан. До распоряжения Путина на время отменяется:

  • Упрощенный въезд для членов официальных делегаций и журналистов, в том числе и для обладателей дипломатических паспортов
  • Оформление многократных виз сроком до пяти лет для членов национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов.
  • Выдача многократных виз со сроком до года для членов официальных делегаций и журналистов, которые принимают участие в официальных встречах или переговорах, по приглашению России.
  • Оформление многократных виз со сроком от двух до пяти лет для сотрудников дипломатических представительств и консульств.
  • Освобождение от визовых сборов членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов.

Россия также временно отменяет подобные пункты соглашения с Норвегией от 2007 года, Данией и Исландией от 2008 года, Швейцарией от 2009 года и Лихтенштейном от 2013 года. Во всех документах стороны закрепляли желание способствовать контактам между людьми для устойчивого развития экономических, гуманитарных, культурных и других связей. Страны подчеркивали намерение установить безвизовый режим.

Федеральный закон копирует указ Путина от 4 апреля «Об ответных мерах визового характера в связи с действиями недружественных стран». Его президент подписал после того, как на фоне военной операции России на Украине Евросоюз лишил российских дипломатов, связанные с ними группы и бизнесменов привилегированного въезда.

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