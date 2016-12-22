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Госдеп призвал Россию не преследовать украинские суда в Азовском море
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Госдеп призвал Россию не преследовать украинские суда в Азовском море
Политика, 21:35
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Госдеп призвал Россию не преследовать украинские суда в Азовском море
Госдеп США обвинил Россию в преследовании украинских судов в Азовском море и Керченском проливе и нарушении международных норм. Ранее Киев обвинил Москву в незаконных попытках помешать судам, следующим в украинские порты
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении норм международного права из-за задержек украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, сообщает Reuters.

«Мы призываем Россию перестать препятствовать международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе», — сказала Нойерт.

По ее словам, Россия не позволила по меньшей мере 16 судам достичь портов на Украине.

«Действия России по пресечению морского транзита являются еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также примером того, как она игнорирует международные нормы», — говорится в заявлении пресс-секретаря департамента Хизер Нойерт.

Киев обвиняет Москву в блокировании судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут убытки.

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В начале июля Министерство инфраструктуры Украины заявило о намерении обратиться в МИД России с протестом из-за необоснованных осмотров украинских судов. Всего, по данным Госпогранслужбы Украины, российские пограничники задержали около 150 судов. В середине июля Порошенко пообещал, что Украина будет бороться с досмотрами и задержаниями. В Киеве также рассматривают вариант обратиться в Совбез ООН и к НАТО с просьбой выделить сопровождение для судов в Азовском море, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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Отношения России и Украины обострились в марте 2018 года, когда украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под российским флагом. Капитана корабля заключили под стражу, обвинив его в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Позднее его отпустили под личное обязательство — явиться к следователю по первому требованию. Административные дела против экипажа судна были закрыты только 29 августа, поскольку доказательств вины моряков так и не нашли.

Согласно действующему российско-украинскому договору 2003 года Азовское море является внутренними водами обеих стран, так что как российские, так и украинские пограничники имеют право досмотра иностранных кораблей. В начале июля в Верховную раду Украины внесено предложение о денонсации этого соглашения.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Госдепартамент США , Азовское море
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