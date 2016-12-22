В Киеве назвали число задержанных Россией в Азовском море судов

Госпогранслужба Украины заявила, что российские пограничники задержали у Керченского пролива в Азовском море около 150 украинских судов, рассказал пресс-секретарь ведомства Олег Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

«У меня нет точных данных, но это примерно 150 судов, которые следовали в украинские порты», — заявил Слободян. По его словам, проблемы касаются только судов, которые идут в украинские порты, в некоторых случаях им приходится несколько дней ждать разрешения для прохода через пролив.

Обстановка в Азовском море обострилась после того, как в марте украинские пограничники задержали российское судно «Норд», на борту которого было десять человек. Капитан судна был привлечен к уголовной ответственности, его арестовали до сентября, моряки получили административное наказание. Позже капитана отпустили, обязав его являться к следователю по первому требованию.

В июле президент Украины Петр Порошенко приказал главе Минобороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС страны бороться с российскими пограничниками. Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предложил обратиться за поддержкой к НАТО, чтобы корабли альянса сопровождали украинские суда в Азовском море.

По договору от 2003 года Россия и Украина считают Азовское море внутренними водами обеих стран. Таким образом, российские и украинские пограничники могут проводить досмотры иностранных судов. После обострения ситуации в данном районе, в Верховную раду Украины внесли предложение о разрыве договора.