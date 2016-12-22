Адвокат сообщил о закрытии на Украине дел против экипажа «Норда»

На Украине закрыты дела о привлечении экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд» к административной ответственности. Об этом сообщил РБК управляющий партнер адвокатского объединения, представляющего интересы рыбаков, «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий.

​«В рамках сроков привлечения к административной ответственности пограничники не смогли предоставить доказательств вины моряков и не смогли подтвердить их украинское гражданство, хотя для этого судом были созданы все условия», — заявил юрист.

Он уточнил, что не видит никаких оснований для задержания моряков и отказе им в пропуске через государственную границу. «Дальнейшие наши действия в интересах моряков будут зависеть от характера нарушений со стороны пограничной службы, если таковые будут», — добавил Могильницкий.

В конце марта крымское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа на борту было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. Корабль арестовали и отбуксировали в Бердянск, у членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно. После ареста судна крымское управление ФСБ завело дело на украинских пограничников.

6 апреля капитана «Норда» Владимира Горбенко Херсонский городской суд заключил под стражу с возможностью внесения залога. Суд обвинил россиянина в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Позднее Горбенко отпустили под личное обязательство — явиться к следователю по первому требованию.