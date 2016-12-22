СБУ вызвала на допрос представителя владельца танкера «Механик Погодин»

Служба безопасности Украины вызвала на допрос представителя фирмы «В.Ф. Танкер», которая владеет задержанным в Херсоне российским танкером «Механик Погодин». Об этом сообщается на сайте компании-судовладельца.

В сообщении указывается, что украинские спецслужбы «уклоняются от обсуждения правовых основ задержания» «Механика Погодина». В компании считают, что силовики «пытаются создать неприемлемые условия для переговоров, объясняя свои действия не формальными причинами, а примитивным шантажом, якобы связанным с задержанием украинского судна Россией».

Танкер задержали в порту Херсона 11 августа. Украинские власти объяснили задержание тем, что владелец «Механика Погодина» вошел в санкционный список. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала, что на борту судна находятся 12 человек.

По словам судовладельца, танкер был задержан из-за того, что в 2011 году деньги на постройку «Механика Погодина» выдала компания «ВЭБ-Лизинг». «Никого не интересовало, что с момента спуска на воду (2011 год) «Механик Погодин» находился на балансе судовладельца — компании «В.Ф.Танкер», не входящей в санкционные списки», — сообщали в компании. Миссия ОБСЕ и представители судовладельца 25 августа провели встречу с командой танкера.