В Киеве предложили попросить НАТО сопровождать суда в Азовском море

Киев может обратиться в Совет Безопасности ООН или НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает «112 Украина».

По его словам, можно рассматривать два варианта. Первый — это попросить о морском конвое Совбез ООН. «Вторая версия, она менее вероятная, с моей точки зрения, это применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море», — сказал Тука. Он добавил, что не стал бы прогнозировать, что именно вооруженные силы НАТО будут помогать Украине.

25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно «Норд» с десятью членами экипажа на борту. Моряков задержали и привлекли к административной ответственности, капитана судна — к уголовной и арестовали до сентября. Впоследствии капитана отпустили под личное обязательство являться к следователю по первому требованию. После этого российские пограничники начали задерживать для досмотра украинские суда в Керченском проливе и Азовском море.

17 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина будет бороться с действиями российских пограничников, досматривающих корабли. Он добавил, что отдал соответствующие приказы главе Минобороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС.

Согласно действующему российско-украинскому договору 2003 года, Азовское море является внутренними водами обеих стран: как российские, так и украинские пограничники имеют право досмотра иностранных кораблей. В начале июля в Верховную раду Украины внесено предложение о денонсации соглашения.

