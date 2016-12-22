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Порошенко пообещал «помешать» России досматривать суда в Азовском море
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Порошенко пообещал «помешать» России досматривать суда в Азовском море
Украинский кризис, 18:23
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Порошенко пообещал «помешать» России досматривать суда в Азовском море

Украина будет бороться с действиями российских пограничников, которые досматривают идущие в украинские порты корабли, заявил президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сейчас стоит вопрос, что мы будем укреплять защиту с моря. Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя», — отметил Порошенко.

Он добавил, что отдал соответствующие приказы главе Минобороны, начальнику Генштаба, командующему ВМС. «Мы не будем с этим мириться. Если мы, украинцы, не защитим нашу землю, ее никто не защитит», — подытожил он.

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Политика

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась в марте, после задержания украинскими пограничниками российского судна «Норд» у берегов Крыма. Экипаж обвинили в незаконном пересечении государственной границы. Моряков привлекли к административной ответственности, капитана — к уголовной. Россия неоднократно требовала освободить моряков.

Министерство инфраструктуры Украины 10 июля пообещало обратиться в МИД России с протестом относительно необоснованных осмотров украинских судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив. Согласно действующему российско-украинскому договору 2003 года, Азовское море является внутренними водами обеих стран, так что как российские, так и украинские пограничники имеют право досмотра иностранных кораблей. В начале июля в Верховную раду Украины внесено предложение о денонсации соглашения.

Теги: Петр Порошенко , Азовское море , досмотр
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