В Раде предложили денонсировать соглашение с Россией об Азовском море

Соглашение, от которого предложили отказаться украинские депутаты, регулировало в числе прочего сотрудничество Киева и Москвы при использовании Керченского пролива. Оно было подписано в 2003 году

Керченский пролив (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Украинские депутаты внесли в Верховную Раду законопроект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующее сообщение размещено на сайте Рады. Проект постановления обращен к украинскому президенту Петру Порошенко и министру обороны страны Степану Полтораку.

Инициатива была зарегистрирована 10 июля. Ее авторами являются члены фракции «Самопомич». Сам документ на сайте парламента Украины пока не размещен. «Внесенный проект постановления требует от украинского президента немедленно подать в Верховную Раду проект закона о денонсации договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива», — заявил в ходе заседания Рады один из авторов инициативы Семен Семенченко (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Законопроект, как указывает агентство со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, предполагает признание того, что сооружение Россией моста через Керченский пролив «является кричащим нарушением норм международного морского права и вмешательством в исключительную экономическую зону Украины». Кроме того, расторгнуть договор о сотрудничестве между странами парламентарии предложили, «учитывая систематические нарушения свободы судоходства, а также задержания и препятствование Федеральной службой безопасности России заходам судов в порты Украины на Азовском море». О подобных действиях представителей российских спецслужб в документе они, в частности, отозвались как об агрессивных актах.

Ранее 10 июля Министерство инфраструктуры Украины пообещало обратиться в российский МИД «с протестом относительно необоснованных осмотров украинских судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив, со стороны специальных подразделений России». Всего с 29 апреля российской стороной для осмотра, указали в ведомстве, было задержано 93 судна. Все они, по данным министерства, направлялись в украинские порты в Азовском море.

«Власть Российской Федерации не объясняет причины осмотра судов, тем самым создавая напряжение в регионе и мешая мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и Азовского моря», — подчеркивал в связи с этим заместитель главы украинского Министерства инфраструктуры Юрий Лавренюк.

В Госпогранслужбе Украины в беседе с УНИАН позже назвали страну заложницей сложившейся ситуации. Во всем, по мнению пограничников, виноват именно договор о сотрудничестве между Киевом и Москвой, который определял Азовское море как море внутреннего пользования двух государств и признавал его исторически внутренними водами Украины и России. В соответствии с ним и российские, и украинские сотрудники пограничной службы могут осматривать любые суда, которые, по их мнению, вызывают какие-либо подозрения.

Соглашение было подписано президентом России Владимиром Путиным и занимавшим на тот момент пост главы Украины Леонидом Кучмой в 2003 году. В силу оно вступило в апреле 2004 года.