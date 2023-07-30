Папа римский призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке

Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке в середине июля, объяснив свое решение неисполнением обязательств ее участников. Папа римский призвал Москву вернуться в сделку для возобновления экспорта зерна

Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

России необходимо возобновить участие в зерновой сделке, в рамках которой украинское зерно могло бы вновь безопасно экспортироваться на мировые рынки. Об этом заявил папа римский Франциск во время своей проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

«Я обращаюсь к моим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть возобновлена и зерно могло быть безопасно транспортировано», — сказал понтифик (цитата по Reuters).

Папа римский неоднократно выражал готовность стать посредником в конфликте Москвы и Киева. В начале мая Франциск сказал, что участвует в работе миротворческой миссии по Украине, но не привел подробностей. Позднее в Ватикане сообщили, что миссия продолжается и в ее рамках «есть разработки, но, конечно, они на конфиденциальном уровне».

Этим летом кардинал Дзуппи вместе с архиепископом Болоньи и президентом Итальянской епископской конференции посетил Москву в качестве посланника папы Франциска. Он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. До этого, в начале июня, кардинал приехал на Украину, где поговорил с президентом Владимиром Зеленским. В Кремле заявили, что не в курсе деталей мирного плана Ватикана.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Ее неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако после этого Россия объявила о приостановке участия в сделке. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена.

После прекращения действия сделки российское Минобороны заявило, что все идущие в украинские порты суда будут рассматриваться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Киев также сообщил, что будет рассматривать следующие в порты России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Позднее российский МИД уточнил, что корабли при необходимости будут досматривать, прежде чем принимать какие-либо меры. Москва также заявляла, что может вернуться к участию в сделке, если будут выполнены ее требования: например, переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Президент России Владимир Путин, говоря о возможном возобновлении участия страны в зерновой сделке, использовал фразу «утром деньги, вечером стулья». Также глава государства ранее отмечал, что за год действия сделки более 70% грузов с Украины поступили в богатые страны. При этом на долю Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других беднейших стран пришлось менее 3% от общего объема экспортированного, отметил президент.