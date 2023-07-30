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Путин — о возврате к зерновой сделке: «Утром деньги, вечером стулья»

Путин в связи с зерновой сделкой процитировал «утром деньги, вечером стулья»
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Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин использовал фразу «утром деньги, вечером стулья», говоря о приостановлении Россией зерновой сделки и при каких условиях она может быть возобновлена. Заявление главы государство прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

Путин напомнил, что Запад обещал выполнить условия сделки, из-за чего Москва неоднократно продлевала ее действие.

«Помните известный диалог: «А можно утром стулья, вечером деньги? Можно, но деньги вперед». Вот здесь уже пора вперед, пора что-то сделать. Мы поэтому и сказали: «Пусть исполнят», — отметил он. Путин привел цитату из романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгений Петрова.

Одним из условий сделки было подключение к системе SWIFT дочки Россельхозбанка. «Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся, вот и все», — добавил президент.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Ее неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако Россия объявила о приостановке сделки. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена. Российская сторона не исключила возвращения в сделку при выполнении этих условий.

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