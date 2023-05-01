Папа римский рассказал о секретной миротворческой миссии по Украине

Папа римский: идет работа в рамках миротворческой миссии по Украине, пока она непублична

Папа Римский Франциск после визита в Венгрию сообщил, что причастен к работе мирной миссии по разрешению кризиса на Украине, но пока не может раскрыть информацию о ней

Пресс-конференция папы римского Франциска на борту его самолета (Фото: Reuters)

Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине, но пока информация о ней не разглашается, заявил папа Римский Франциск, передает Reuters.

«Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас миссия находится в процессе, но она еще не является публичной. Когда это станет достоянием общественности, я расскажу о ней», — сказал он журналиста во время возвращения на самолете из Венгрии.

Он добавил, что в ходе визита обсуждал ситуацию на Украине с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом (он ранее руководил отделом внешних связей РПЦ).

Франциск отметил, что мир «всегда достигается путем открытия каналов [связи]», если они закрыты, урегулировать конфликт нельзя.

Во время пребывания в Будапеште понтифик на площади Кошута Лайоша помолился о мире на Украине. Он прочел молитву Regina Coeli, обращенную к Пресвятой Деве Марии, за «соседний, осажденный украинский народ», а также за россиян.

«Ты, Царица Мира, вселяешь в сердца народов и их лидеров стремление к созиданию мира и даешь молодым поколениям будущее надежды, а не войны; будущее, полное колыбелей, а не могил; мир братьев и сестер, а не стен и баррикад», — помолился глава Католической церкви.



В день православной Пасхи, 16 апреля, в своей традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра в Риме, Франциск отметил, что «думает» о «русских и украинских братьях и сестрах». Он обратился к Богу, чтобы тот «был к ним близок и помог достичь мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз отмечал, что Москва открыта для переговоров с Киевом, но Украина, по его словам, отказывается от решения конфликта таким путем.