Путин заявил, что 70% зерна с Украины ушло в богатые страны

Путин: 70% зерна с Украины поступило в богатые страны за год зерновой сделки

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Более 70% грузов с Украины за год зерновой сделки поступили в богатые страны, заявил президент России Владимир Путин.

Из страны было экспортировано в общей сложности 32,8 млн т грузов, из которых большая часть отправилась «в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая и прежде всего имея в виду Евросоюз», сказал он на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

Путин отметил, что зерновая сделка была изначально нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе африканским. При этом на долю Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других беднейших стран пришлось менее 3% от общего объема экспортированного, отметил президент.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга с Турцией и ООН, включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.



Ее неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля. После этого Россия объявила о приостановке сделки. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена.

Путин озвучил такую же мысль в своей статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной 24 июля перед началом форума Россия — Африка.

В ней он, в частности, отметил, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения, но Россия готова заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.