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МИД назвал пять «системных проблем» зерновой сделки

МИД России: без решения пяти системных проблем зерновой сделки ее продление исключено
Переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством, МИД назвал «системными проблемами» зерновой сделки
Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Зерновая сделка обслуживает исключительно коммерческий экспорт Украины в интересах западных стран. Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что в пресс-релиз Секретариата ООН по «черноморской инициативе» вновь не упомянули об устранение препятствий для российского сельхозэкспорта, которое должно было произойти в рамках выполнения сделки.

Это указывает на отсутствие каких-либо практических результатов по Меморандуму, подчеркнули в российском министерстве.

«Без прогресса по решению пяти «системных» проблем <...> о дальнейшем продлении «черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится», — говорится в сообщении.

Среди пяти системных проблем МИД перечисляет:

— переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT,

— возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания,

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— отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты,

— восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»,

— разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки «не такие уж хорошие», поскольку половина условий до сих пор не работает.

«Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, так как половина этой сделки не работала и не работает до сих пор. У представителей ООН не все получается. Никакая сделка не может стоять на одной ноге», — подчеркнул Песков.

Зерновую сделку Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН заключили в июле 2022 года. Часть договоренностей касалась вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Договор истек 18 ноября прошлого года и был автоматически продлен на 120 дней. 18 марта сделку продлили на 60 дней, до 18 мая.

Россия неоднократно заявляла, что вторая часть соглашения не выполняется. Так, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что страна «не экспортировала ни одного зернышка». Москва также обвиняет Запад в поставках зерна с Украины не в беднейшие страны, а в Европу.

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Виктория Громова Виктория Громова
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