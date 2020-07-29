Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

Некоторые из задержанных в Минске наемников ЧВК Вагнера на допросе сообщали о российском гражданстве и службе «в прошлом» в силовых ведомствах России, объяснив, что это позволяет не привлекать их уголовной или административной ответственности. Об этом говорится в сюжете государственного канала «Белорусь 1».

На видео мужчина в балаклаве и с измененным голосом сообщил, что задержание белорусские спецслужбы проводили на основе подтвержденной информации о том, что подозреваемые мужчины участвовали локальных войнах и вооруженных конфликтах. «В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).

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