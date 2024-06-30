Никки Хейли предупредила, что замена Байдена не поможет Трампу
Демократическая партия США выдвинет более юного кандидата, чем президент Джо Байден, либо «ни за что не выживет», заявила бывший губернатор Южной Каролины и постпред при ООН Никки Хейли в интервью The Wall Street Journal.
«Они собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе, они собираются выбрать кого-то энергичного, они собираются выбрать кого-то проверенного», — сказала Хейли, отметив, что замена кандидата-демократа само по себе не поможет Трампу.
По ее мнению, Байден на дебатах показал свою слабость, и враги Соединенных Штатов теперь увидели, что с этого дня до инаугурации следующего президента через полгода «у них есть возможность сделать все, что они хотят».
Хейли заняла второе место на внутрипартийных выборах республиканцев. Ее прочат на роль вице-президента при Трампе, однако сам он называет ее недостаточно умной и уважаемой, чтобы иметь дело с российским и северокорейским лидерами Владимиром Путиным и Кем Чем Ыном.
Предвыборные дебаты между Байденом и Трампом прошли в ночь на 28 июня по Москве. Две трети телезрителей отдали предпочтение республиканцу, только треть назвали победителем Байдена. Сразу после завершения дебатов крупнейшие американские СМИ сообщили о смятении и даже панике в рядах Демократической партии и ее основных спонсоров, встревоженных состоянием действующего президента, который в эфире не раз говорил невнятно, путался в словах и выглядел растерянным.
«Единственный способ, которым это могло бы быть более катастрофичным, — это если бы он упал со сцены. Крупные спонсоры говорят... что он должен уйти», — рассказал собеседник Financial Times в партии. Другой источник отметил, что среди демократов участились шутки в духе черного юмора.
Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Барак Обама поддержали Байдена. Харрис призвала обращать внимание на достижения и прочие дела политика, а него слова. Обама подчеркнул, что выбор до сих пор стоит «между тем, кто всю свою жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе».
Сам Байден не желает отказываться от номинации от демократов. Он признал после дебатов, что уже не так хорошо ходит и разговаривает, но знает, как говорить правду. В его штабе пригласили сторонников Хейли, которые не согласны с Трампом, «найти приют в коалиции президента Байдена».
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