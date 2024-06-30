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Выборы президента США ,  
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Никки Хейли предупредила, что замена Байдена не поможет Трампу

Сюжет
Выборы президента США
Враги США увидели, что могут «сделать все, что они хотят» до инаугурации следующего президента из-за слабости нынешнего, оценила Хейли. Она отметила, что демократы выдвинут «более энергичного» политика
Никки Хейли
Никки Хейли (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Демократическая партия США выдвинет более юного кандидата, чем президент Джо Байден, либо «ни за что не выживет», заявила бывший губернатор Южной Каролины и постпред при ООН Никки Хейли в интервью The Wall Street Journal.

«Они собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе, они собираются выбрать кого-то энергичного, они собираются выбрать кого-то проверенного», — сказала Хейли, отметив, что замена кандидата-демократа само по себе не поможет Трампу.

По ее мнению, Байден на дебатах показал свою слабость, и враги Соединенных Штатов теперь увидели, что с этого дня до инаугурации следующего президента через полгода «у них есть возможность сделать все, что они хотят».

Хейли заняла второе место на внутрипартийных выборах республиканцев. Ее прочат на роль вице-президента при Трампе, однако сам он называет ее недостаточно умной и уважаемой, чтобы иметь дело с российским и северокорейским лидерами Владимиром Путиным и Кем Чем Ыном.

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Джо Байден

Предвыборные дебаты между Байденом и Трампом прошли в ночь на 28 июня по Москве. Две трети телезрителей отдали предпочтение республиканцу, только треть назвали победителем Байдена. Сразу после завершения дебатов крупнейшие американские СМИ сообщили о смятении и даже панике в рядах Демократической партии и ее основных спонсоров, встревоженных состоянием действующего президента, который в эфире не раз говорил невнятно, путался в словах и выглядел растерянным.

«Единственный способ, которым это могло бы быть более катастрофичным, — это если бы он упал со сцены. Крупные спонсоры говорят... что он должен уйти», — рассказал собеседник Financial Times в партии. Другой источник отметил, что среди демократов участились шутки в духе черного юмора.

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Дональд Трамп (слева) и Джо Байден

Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Барак Обама поддержали Байдена. Харрис призвала обращать внимание на достижения и прочие дела политика, а него слова. Обама подчеркнул, что выбор до сих пор стоит «между тем, кто всю свою жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе».

Сам Байден не желает отказываться от номинации от демократов. Он признал после дебатов, что уже не так хорошо ходит и разговаривает, но знает, как говорить правду. В его штабе пригласили сторонников Хейли, которые не согласны с Трампом, «найти приют в коалиции президента Байдена».

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