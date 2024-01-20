Трамп оценил шанс избрания своей конкурентки на пост вице-президента

Трамп — фаворит президентской гонки среди республиканцев, Хейли на третьем месте. Прежде она резко критиковала Трампа, а затем пыталась наладить отношения. Экс-президент исключил, что может взять ее вице-президентом

Никки Хейли и Дональд Трамп (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в возможности избрания Никки Хейли в качестве вице-президента, заявление он сделал во время митинга в Нью-Гэмпшире, передает Politico.

«Она нормальная, но она не из президентского теста. Вероятно, она не будет выбрана вице-президентом», — сказал он.

Трамп отметил, что после таких слов она «как бы выведена из игры», поскольку нельзя сначала заявить, что та не подходит, а затем объявить о ее назначении на пост кандидата в вице-президенты.

Никки Хейли — третий по популярности у республиканцев кандидат. На прошедших в середине января собраниях избирателей-республиканцев (кокусы) в штате Айова она получила 19% голосов (21 085). Лидером гонки стал Трамп (56 260 голосов, 51%), второе места у Рона Десантиса (23 420, 21%). Остальные кандидаты покинули гонку.

Еще в декабре Трамп советовался с не входящими в его предвыборный штаб людьми, что они думают о кандидатуре Хейли на должности вице-президента, рассказывали источники Politico. Это обычная для него практика, прежде он не раз консультировался по кадровым вопросам со спонсорами и посетителей его курорта Мар-а-Лаго. Интерес Трампа к кандидатуре Хейли вырос вместе с тем, как опросы выявляли ее растущую поддержку среди республиканцев.

Сторонники Трампа восприняли эту информацию резко критически, отмечает издание, напомнив, что Хейли занимала при Трампе должность постпреда в ООН, но после штурма Капитолия сторонниками уходящего президента заявила, что того «будет строго судить история». Впоследствии она пыталась наладить отношения и предлагала Трампу встречу, но тот ей отказал. В 2021 году Хейли пообещала, что не будет идти в президенты, если Трамп попробует переизбраться, но вскоре изменила свое решение.

Трамп утверждал, что Хейли не имеет права баллотироваться в президенты, так как она дочь иммигрантов из Индии, и ее родители на момент рождения дочери еще не были гражданами США, а также не раз называл ее по имени, данному при рождении — Нимброй.

«Я с самого начала сказал: я не играю на второе место. Я не хочу быть чьим-либо вице-президентом. Это не обсуждается», — заявила Хейли в январе 2024-го. Нападки со стороны Трампа по поводу происхождения она назвала истериками и проявлением неуверенности Трампа в себе.