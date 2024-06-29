 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Байден назвал «движимого местью» Трампа реальной угрозой для США

Сюжет
Выборы президента США
Президент подчеркнул, что не баллотировался бы вновь на этот пост, если бы не был уверен в том, что справится с этой работой. По его словам, из-за Трампа «ставки слишком высоки»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп — реальная угроза для страны. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

«Я бы не стал баллотироваться снова, если бы всем сердцем и душой не верил, что смогу справиться с этой работой. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки», — сказал он на предвыборном мероприятии.

Байден отметил, что Трампом движат «месть и возмездие». «Но месть и возмездие ни черта не построили», — добавил он. Американский лидер назвал США страной «надежды, оптимизма и возможностей». «Это то, что всегда строило Америку, и это будет продолжать строить Америку сегодня», — подчеркнул он.

Маск словом «лол» прокомментировал пост о победе Байдена на дебатах
Политика
Илон Маск

По словам американского президента, он знает, что ходит «не так легко, как раньше», говорит «не так связно, как раньше» и не ведет дебаты «так хорошо, как раньше». «Но я знаю, как говорить правду», — заявил он.

Трамп на предвыборном мероприятии говорил, что, если Соединенные Штаты возглавит умный президент, то Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами.

В ночь на 28 июня по Москве на телеканале CNN прошли дебаты между Байденом и Трампом, они продлились 1,5 часа. 67% зрителей присудили победу экс-президенту. Как сообщает Bloomberg, после неудачи Байдена многие спонсоры Демократической партии допустили его замену в качестве кандидата для победы над республиканцем.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Джо Байден Дональд Трамп
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Британские министры-консерваторы призвали демократов США сменить Байдена
Политика
Байден признал, что не так хорош на дебатах, как раньше
Политика
NYT назвала Байдена «тенью» и призвала его выйти из президентской гонки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Черниговскую ТЭЦ на Украине остановили из-за пожара Общество, 23:41
Германия забила пенальти после отмененного гола. Что происходит на Евро Спорт, 23:35
Матч Германии возобновили после остановки из-за молнии Спорт, 23:09
Кеннеди-младший заявил об укреплении экономики России благодаря санкциям Политика, 23:09
Глава МИД Польши призвал «заново научиться играть» в эскалацию Политика, 23:08
Матч Германии и Дании в 1/8 финала Евро прерван из-за грозы⁠ Спорт, 22:47
В Коми простились с погибшими при сходе поезда с рельсов Общество, 22:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Байден назвал «движимого местью» Трампа реальной угрозой для США Политика, 22:26
Умерла мать короля Марокко Мухаммеда VI Политика, 22:23
Новак Джокович заявил о готовности побороться за победу на Уимблдоне Спорт, 22:05
Германия — Дания. Онлайн 1/8 финала Евро-2024 Спорт, 21:56
Минобороны сообщило об ударе «Искандер-М» по месту разгрузки эшелона ВСУ Политика, 21:42
МВД Сербии назвало терактом нападение у посольства Израиля в Белграде Политика, 21:38
Нашедший помощь для военных на свалке ростовчанин сообщил о деле на себя Общество, 21:37