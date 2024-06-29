Байден назвал «движимого местью» Трампа реальной угрозой для США

Президент подчеркнул, что не баллотировался бы вновь на этот пост, если бы не был уверен в том, что справится с этой работой. По его словам, из-за Трампа «ставки слишком высоки»

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп — реальная угроза для страны. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

«Я бы не стал баллотироваться снова, если бы всем сердцем и душой не верил, что смогу справиться с этой работой. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки», — сказал он на предвыборном мероприятии.

Байден отметил, что Трампом движат «месть и возмездие». «Но месть и возмездие ни черта не построили», — добавил он. Американский лидер назвал США страной «надежды, оптимизма и возможностей». «Это то, что всегда строило Америку, и это будет продолжать строить Америку сегодня», — подчеркнул он.

По словам американского президента, он знает, что ходит «не так легко, как раньше», говорит «не так связно, как раньше» и не ведет дебаты «так хорошо, как раньше». «Но я знаю, как говорить правду», — заявил он.

Трамп на предвыборном мероприятии говорил, что, если Соединенные Штаты возглавит умный президент, то Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами.

В ночь на 28 июня по Москве на телеканале CNN прошли дебаты между Байденом и Трампом, они продлились 1,5 часа. 67% зрителей присудили победу экс-президенту. Как сообщает Bloomberg, после неудачи Байдена многие спонсоры Демократической партии допустили его замену в качестве кандидата для победы над республиканцем.