Трампу посоветовали выбрать его соперницу кандидатом в вице-президенты
Ряд республиканцев советуют Дональду Трампу выбрать кандидата на пост вице-президента среди правоцентристов — в частности, бывшего губернатора Южной Каролины и постпреда США при ООН Никки Хейли (в марте она снялась с президентской гонки), пишет Politico.
На этой неделе Хейли заявила, что будет голосовать за Трампа на выборах в ноябре. Среди других кандидатур — сенаторы Тим Скотт и Марко Рубио.
«Люди на этих праймериз все еще голосуют за Никки Хейли. Я думаю, что нам нужно сосредоточиться на этой группе людей. Я надеюсь, что у нас будет вице-президент, который понравится этой группе», — заявил сенатор Роджер Маршалл. «Я бы не стал сбрасывать со счетов Никки», — сказал также член палаты представителей, глава МВД США при Трампе Райан Зинке.
Экс-президент также рассматривает несколько других кандидатур, включая председателя Конференции конгрессменов-республиканцев Элиз Стефаник и губернатора Северной Дакоты Дага Бергама.
Хейли вышла из президентской гонки после того, как в ходе «супервторника», когда внутрипартийные выборы республиканцев прошли сразу в 15 штатах, победила лишь в одном штате — Вермонте. До этого единственным ее успехом была победа в Вашингтоне (округ Колумбия). Единственным претендентом на номинацию от Республиканской партии остался Трамп.
Первые предвыборные дебаты президента, демократа Джо Байдена и Трампа состоятся 27 июня на телеканале CNN. На 10 сентября на ABC запланирован второй раунд. Выборы состоятся в ноябре 2024 года.
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