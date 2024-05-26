 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы в США ,  
0 

Трампу посоветовали выбрать его соперницу кандидатом в вице-президенты

Дональду Трампу посоветовали выбрать Никки Хейли кандидатом в вице-президенты
Сюжет
Выборы в США
Республиканцы рекомендуют экс-президенту выбрать бывшего постпреда при ООН Никки Хейли. Она была соперницей Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии, но в марте снялась с президентской гонки
Никки Хейли и Дональд Трамп
Никки Хейли и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Ряд республиканцев советуют Дональду Трампу выбрать кандидата на пост вице-президента среди правоцентристов — в частности, бывшего губернатора Южной Каролины и постпреда США при ООН Никки Хейли (в марте она снялась с президентской гонки), пишет Politico.

На этой неделе Хейли заявила, что будет голосовать за Трампа на выборах в ноябре. Среди других кандидатур — сенаторы Тим Скотт и Марко Рубио.

«Люди на этих праймериз все еще голосуют за Никки Хейли. Я думаю, что нам нужно сосредоточиться на этой группе людей. Я надеюсь, что у нас будет вице-президент, который понравится этой группе», — заявил сенатор Роджер Маршалл. «Я бы не стал сбрасывать со счетов Никки», — сказал также член палаты представителей, глава МВД США при Трампе Райан Зинке.

Трамп пообещал сразу вернуть Гершковича домой в случае победы на выборах
Политика
Экс-президент США Дональд Трамп

Экс-президент также рассматривает несколько других кандидатур, включая председателя Конференции конгрессменов-республиканцев Элиз Стефаник и губернатора Северной Дакоты Дага Бергама.

Хейли вышла из президентской гонки после того, как в ходе «супервторника», когда внутрипартийные выборы республиканцев прошли сразу в 15 штатах, победила лишь в одном штате — Вермонте. До этого единственным ее успехом была победа в Вашингтоне (округ Колумбия). Единственным претендентом на номинацию от Республиканской партии остался Трамп.

Первые предвыборные дебаты президента, демократа Джо Байдена и Трампа состоятся 27 июня на телеканале CNN. На 10 сентября на ABC запланирован второй раунд. Выборы состоятся в ноябре 2024 года.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Никки Хейли Дональд Трамп президентские выборы вице-президент
Материалы по теме
Трамп на митинге рассказал, что метро Нью-Йорка «убого и небезопасно»
Политика
Байден и Трамп обменялись оскорблениями на предвыборных мероприятиях
Политика
Экс-адвокату Трампа вручили повестку в суд на праздновании 80-летия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Техработник выехал перед самолетом на летное поле аэропорта Пулково Общество, 22:31
Шольц допустил, что Украина не вступит в НАТО «в следующие 30 лет» Политика, 22:22
Песков назвал личные разговоры Путина и Мирзиёева важным элементом визита Политика, 22:06
Власти Германии обсудят «меры против экстремистов» для борьбы с АдГ Политика, 22:00
Сооснователь Human Rights Watch сменил позицию по геноциду в секторе Газа Политика, 21:59
В результате ДТП на юго-востоке Турции погибли 11 человек Общество, 21:45
Трампу посоветовали выбрать его соперницу кандидатом в вице-президенты Политика, 21:22
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Швеция ответила на вопрос о праве Украины бить западным оружием по России Политика, 21:17
Массовая драка произошла в центре Киева Общество, 21:15
Путин возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте Политика, 21:06
МЧС России предложило Армении помощь с последствиями паводка Общество, 20:35
В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов военной операции Общество, 20:13
12 пассажиров рейса Qatar Airways пострадали из-за турбулентности Общество, 20:08
Гладков заявил о замечаниях к властям Белгорода по работам после обстрела Политика, 20:05