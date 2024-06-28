Где соврали Байден и Трамп на дебатах

В США прошли первые президентские дебаты — и оба политика выступили с недостоверными утверждениями. CBS опроверг заявления как Трампа о сильной экономике и убийствах младенцев, так и Байдена о погибших американских военных

Дональд Трамп (слева) и Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Два потенциальных кандидата на пост президента США — Джо Байден и Дональд Трамп — провели первые дебаты перед голосованием. CBS провел фактчек основных заявлений политиков по самым спорным вопросам.

Ложь Трампа: «У нас была величайшая экономика в истории нашей страны. И мы никогда не добивались таких успехов. Все были поражены этим. Другие страны копировали нас».

Это утверждение не соответствует истине по многим показателям. Если исключить пандемию 2020 года, рост ВВП при Трампе в среднем составил 2,49%, при президенте-демократе Билле Клинтоне средний результат достигал 3,88%, следует из статистики Всемирного банка. При Байдене ежегодный рост ВВП составляет в среднем 3,4%. Если при оценке президентства Трампа учитывать вызванный коронавирусом кризис, средний показатель снижается до 1,18%.

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Ложь Байдена: «Я единственный президент в этом столетии, у которого нет в этом десятилетии солдат, умирающих где-либо в мире».

Не менее 16 американских военнослужащих погибли во время службы за границей при президентстве Байдена: 13 при нападении в аэропорту Кабула в августе 2021 года, еще трое в Иордании в январе 2024-го.

Ложь Трампа: «[Байден] хочет открытых границ. Он хочет, чтобы наша страна была либо разрушена, либо он хочет привлечь этих людей в качестве избирателей».

Байден несколько смягчил иммиграционные правила, но никогда не выступал за политику «открытых границ». За время его президентства власти осуществили 4 млн депортаций мигрантов, а Белый дом ограничивал право мигрантов на получение убежища.

Ложь Байдена: «[Трамп] хочет избавиться от социального обеспечения. Он считает, что в социальном обеспечении можно многое сократить. Он хотел сократить социальное обеспечение и Medicare».

Трамп не раз обещал защитить Medicare и социальное обеспечение и не позволить, чтобы его «даже тронули». В марте во время интервью он упомянул, что в сокращении расходов на соцобеспечение есть многое, что можно сделать. Байден интерпретировал эти слова как планы сокращения программ, но Трамп утверждает, что речь шла о «сокращении растрат и мошенничества».

Ложь Трампа: «У [Байдена] самый большой дефицит [бюджета] в истории нашей страны».

Самый крупный дефицит бюджета за последние 20 лет зафиксирован при президентстве Трампа, а не Байдена. Дефицит достиг пика в 2020 финансовом году и составил $3,13 трлн, а к концу 2023 финансового года упал до $1,7 трлн.

Ложь Трампа: бывший губернатор-демократ Вирджинии Ральф Нортхэм поддерживал «убийства младенцев».

«Он сказал: «Мы отложим ребенка в сторону и решим, что с ним делать»... то есть мы убьем ребенка», — утверждал Трамп.

Речь идет об интервью 2019 года, в котором тогдашний губернатор, обсуждая аборты на поздних сроках, рассмотрел гипотетический сценарий, при котором плод подвергся сильной деформации или имел слабые шансы выжить. Ральф пояснил, что в таком случае младенца поместят в комфортные условия и будут реанимировать, если этого пожелает мать и семья. Он не говорил, что ребенка следует убить. Убийство младенца незаконно во всех штатах США, и нигде не возникало инициатив по пересмотру запрета.

Ложь Трампа: Байден на посту президента «преследовал» Трампа по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дениелс за молчание об их связи.

Дело против Трампа рассматривалось на уровне штата, федеральной юрисдикции в таком случае нет. Офис окружного прокурора Манхэттена является отдельным субъектом от Минюста США. Министерство не контролирует работу офиса окружного прокурора Манхэттена, не утверждает его решения о предъявлении обвинений и не рассматривает его дела.

Ложь Байдена: «Сколько миллиардов долларов вы должны заплатить за гражданские штрафы, за то, что приставали к женщине на публике, за целый ряд вещей, за секс с порнозвездой, когда ваша жена была беременна?»

Речь идет о деле против Трампа за интимную связь с порнозвездой Сторми Дениелс. Согласно материалам дела, супруга политика Мелания родила их сына Бэррона за несколько месяцев до измены Трампа. Суд присяжных признал его виновным.