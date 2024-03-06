Последний конкурент Трампа отказался от выдвижения в президенты США

Никки Хейли, экс-постпред США при ООН, объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Единственным претендентом остается Дональд Трамп

Никки Хейли (справа) (Фото: Brian Snyder / Reuters )

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли объявила о своем решении сняться с президентской гонки, передает CNN. Политик была основным оппонентом Дональда Трампа в борьбе за выдвижение в кандидаты на пост президента от Республиканской партии.

«Я говорила, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны. Я этого добилась. Я ни о чем не жалею», — заявила Хейли на мероприятии в Южной Каролине, губернатором которой она была с 2011 до 2017 года. Политик также пообещала, что не перестанет отстаивать то, во что она верит, даже после прекращения президентской кампании.

В ходе «супервторника» 5 марта, когда внутрипартийные выборы республиканцев прошли сразу в 15 штатах, Хейли удалось победить лишь в одном штате — Вермонте. До этого единственным ее успехом была победа в Вашингтоне (округ Колумбия). В остальных штатах, включая «домашнюю» Южную Каролину, политик уступила Дональду Трампу. Экс-президент набрал по меньшей мере 1040 из 1215 голосов делегатов, необходимых для выдвижения единым кандидатом от Республиканской партии. Хейли получила лишь 86.

Бывший губернатор Южной Каролины поздравила Дональда Трампа и признала, что, скорее всего, именно он будет представлять партию на президентских выборах 5 ноября. «Я желаю добра любому, кто станет президентом Америки. Наша страна слишком дорога, чтобы позволить нашим разногласиям разделить нас», — сказала Хейли.

Политик не стала одобрять кандидатуру Трампа, как это сделали многие другие республиканцы, ранее выбывшие из президентской гонки. Вместо этого она пожелала экс-президенту «завоевать голоса избирателей как внутри, так и вне нашей партии, которые прежде его не поддержали».

Праймериз республиканцев продлятся до начала июня. А 15–18 июля в Милуоки (штат Висконсин) пройдет национальная конвенция Республиканской партии, в ходе которой 2429 делегатов, представляющих все штаты и островные территории США, выдвинут единого кандидата на президентские выборы.

Общенациональное голосование на президентских выборах пройдет 5 ноября. На 17 декабря запланировано голосование коллегии выборщиков, результаты которого утвердит конгресс США 6 января 2025 года. Новый президент вступит в должность 20 января.