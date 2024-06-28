Харрис призвала оценивать работу Байдена, а не дебаты с Трампом
Американский президент Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом «медленно начал», но показал «сильный финиш», заявила вице-президент Камала Харрис в интервью CNN.
«Люди могут спорить о стилистических аспектах, но в конечном счете эти выборы и вопрос о том, кто является президентом Соединенных Штатов, должны касаться сути, и контраст очевиден», — сказала она.
Харрис предложила американцам обратить внимание на достижения Байдена за годы его президентства, а не на выступления и дебаты. В частности, вице-президент указала на последовательную позицию демократа по поводу абортов и указывала на то, что в случае победы на выборах республиканца возможно ограничение доступа к этой процедуры.
«Я понимаю, что у вас полуторачасовые дебаты сегодня. Я же говорю о трех с половиной годах исторической работы», — сказала Харрис.
«Он [Байден] вошел в курс дела там, где это имело значение, — сказала Харрис. — Наш президент показал, что он победит на выборах».
Дебаты вызвали панику среди представителей Демократической партии и ее крупных спонсоров. По данным CNN, они обменивались сообщениями со словом wtf («что за фигня») и обсуждали, как можно заменить имя Байдена в бюллетене, кроме добровольного отказа, съезда или смерти. Формально Демократическая и Республиканская партии не выдвигали Байдена и Трампа в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента США.
Ожидается, что в пятницу, 28 июня, на митинге сторонников Демократической партии в Лас-Вегасе выступит Харрис, пишет The New York Times.
Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). Согласно результатам опроса телеканала, 67% зрителей присудили победу в них республиканцу, 33% — демократу.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ожидается, что Трамп и Байден станут основными претендентами на этот пост. 82% избирателей считают 81-летнего демократа слишком старым, 59% назвали республиканца слишком опасным, говорится в опросе Bloomberg News и Morning Consult.
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