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Выборы президента США ,  
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Харрис призвала оценивать работу Байдена, а не дебаты с Трампом

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Выборы президента США
Байден «слабо начал», но показал «сильный финиш» на дебатах, он победит на выборах, считает вице-президент Камала Харрис. По данным CNN, после его выступления на дебатах демократы и спонсоры обменивались сообщениями со словом wtf
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs)

Американский президент Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом «медленно начал», но показал «сильный финиш», заявила вице-президент Камала Харрис в интервью CNN.

«Люди могут спорить о стилистических аспектах, но в конечном счете эти выборы и вопрос о том, кто является президентом Соединенных Штатов, должны касаться сути, и контраст очевиден», — сказала она.

Харрис предложила американцам обратить внимание на достижения Байдена за годы его президентства, а не на выступления и дебаты. В частности, вице-президент указала на последовательную позицию демократа по поводу абортов и указывала на то, что в случае победы на выборах республиканца возможно ограничение доступа к этой процедуры.

«Я понимаю, что у вас полуторачасовые дебаты сегодня. Я же говорю о трех с половиной годах исторической работы», — сказала Харрис.

«Он [Байден] вошел в курс дела там, где это имело значение, — сказала Харрис. — Наш президент показал, что он победит на выборах».

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Дональд Трамп (слева) и Джо Байден

Дебаты вызвали панику среди представителей Демократической партии и ее крупных спонсоров. По данным CNN, они обменивались сообщениями со словом wtf («что за фигня») и обсуждали, как можно заменить имя Байдена в бюллетене, кроме добровольного отказа, съезда или смерти. Формально Демократическая и Республиканская партии не выдвигали Байдена и Трампа в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента США.

Ожидается, что в пятницу, 28 июня, на митинге сторонников Демократической партии в Лас-Вегасе выступит Харрис, пишет The New York Times.

Харрис призвала оценивать работу Байдена, а не дебаты с Трампом
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Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). Согласно результатам опроса телеканала, 67% зрителей присудили победу в них республиканцу, 33% — демократу.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ожидается, что Трамп и Байден станут основными претендентами на этот пост. 82% избирателей считают 81-летнего демократа слишком старым, 59% назвали республиканца слишком опасным, говорится в опросе Bloomberg News и Morning Consult.

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