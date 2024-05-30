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Военная операция на Украине ,  
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Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России

Дания разрешила Украине использовать истребители F-16 для ударов по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Киеву разрешили использовать для ударов по России истребители F-16, поставленные Данией. Копенгаген анонсировал передачу 19 таких самолетов до 2026 года. Кремль называл опасным возможное снятие ограничений Запада для Украины
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям в России, заявил в Брюсселе министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

«Краткий ответ — да, — ответил Расмуссен на соответствующий вопрос журналистов, его слова приводит украинское издание «Европейская правда» — Это не новая позиция, она входила в план передачи [истребителей F-16]. Когда мы обсуждали это с комитетом парламента Дании по внешней политике, то четко понимали, что это часть самообороны и должна быть возможность так же атаковать военные объекты на территории агрессора».

Дания объявила о передаче Украине 19 американских истребителей F-16 в августе 2023 года. Она стала второй страной после Нидерландов, выступившей с такой инициативой. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обещала первую поставку самолетов «ближе к Новому году», восемь F-16 — в 2024 году и еще пять — в 2025-м.

В мае 2024 года The Wall Street Journal и Politico писали о просьбе Киева снять ограничения на использование западных вооружений и техники для ударов по военным объектам на территории России. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт дискуссии по этому вопросу, но отметил, что «пока ничего положительного нет».

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Фото:Piroschka Van De Wouw / Reuters
28 мая в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран ЕС, ключевой темой которой было снятие ограничений по радиусу действия предоставляемого западными странами Украине оружия. Против этой идеи выступили представители Италии, Германии, Испании и Бельгия, поддержали ее Франция, Чехия, Польша, Литва, Эстония, Нидерланды, Швеция.

Россия осуждает любую помощь Запада Киеву. В Кремле считают, что F-16 не смогут «коренным образом изменить ситуацию на фронте» и будут уничтожены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также называл дискуссии о снятии ограничений на использование западного оружия «безответственной и опасной позицией». По его мнению, это сделает «более тяжелой участь украинского народа».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Дания F-16 истребитель F-16
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