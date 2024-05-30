Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России
Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям в России, заявил в Брюсселе министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
«Краткий ответ — да, — ответил Расмуссен на соответствующий вопрос журналистов, его слова приводит украинское издание «Европейская правда» — Это не новая позиция, она входила в план передачи [истребителей F-16]. Когда мы обсуждали это с комитетом парламента Дании по внешней политике, то четко понимали, что это часть самообороны и должна быть возможность так же атаковать военные объекты на территории агрессора».
Дания объявила о передаче Украине 19 американских истребителей F-16 в августе 2023 года. Она стала второй страной после Нидерландов, выступившей с такой инициативой. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обещала первую поставку самолетов «ближе к Новому году», восемь F-16 — в 2024 году и еще пять — в 2025-м.
В мае 2024 года The Wall Street Journal и Politico писали о просьбе Киева снять ограничения на использование западных вооружений и техники для ударов по военным объектам на территории России. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт дискуссии по этому вопросу, но отметил, что «пока ничего положительного нет».
выступили представители Италии, Германии, Испании и Бельгия, поддержали ее Франция, Чехия, Польша, Литва, Эстония, Нидерланды, Швеция.
Россия осуждает любую помощь Запада Киеву. В Кремле считают, что F-16 не смогут «коренным образом изменить ситуацию на фронте» и будут уничтожены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также называл дискуссии о снятии ограничений на использование западного оружия «безответственной и опасной позицией». По его мнению, это сделает «более тяжелой участь украинского народа».
Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»
Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео
Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов
Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика
Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми
Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»
Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов