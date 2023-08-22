К чему приведет передача Украине истребителей F-16

Киев получит от Запада истребители F-16 — по предварительной информации, около 60 самолетов. Но это произойдет не раньше 2024 года и господства украинской стороны в воздухе не обеспечит, считают эксперты

Истребитель F-16 (Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters)

На каких условиях Украина получит F-16

Дания и Нидерланды передадут Украине реактивные истребители F-16. Об этом говорится в сообщении датского Министерства обороны от 20 августа. При этом указаны три ключевых условия, при выполнении которых такая передача осуществится:

украинские пилоты должны пройти обучение пилотирование этого самолета;

необходимо получение юридического разрешения на передачу со стороны США;

для эксплуатации и обслуживания этих амолетов на Украине должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура.

Передача F-16 будет происходить постепенно, отметили в датском ведомстве, чтобы вооруженные силы королевства могли без сбоев перейти с F-16 на более современные F-35 (их поставки запланированы на октябрь 2023 года, полный переход на них ВВС Дании планируют завершить к 2025 году).

Еще одно немаловажное условие заключается в том, что Украина сможет использовать самолеты только над своей территории. «Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще», — заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен (цитата по Reuters).

О передаче самолетов стало известно во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию 20-21 августа. Копенгаген пообещал Киеву 19 самолетов. Амстердам, по словам Зеленского, — 42. При этом и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте уточнять число истребителей отказался, сообщает Reuters. В целом в распоряжении ВВС страны всего 42 F-16: 24 из них действующие, их планируют вывести из эксплуатации к середине 2024 года, 18 выставлены на продажу.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду. Впервые прототип YF-16 поднялся в воздух в 1974 году в рамках конкурса на создание легкого вспомогательного истребителя ВВС США. На сегодня на вооружении 25 стран находится около 3 тыс. таких самолетов. F-16 производит преимущественно американская оборонная корпорация Lockheed Martin, а также авиастроительные компании в Бельгии, Дании, Нидерландах и Норвегии. Истребитель считается недорогим — по некоторым оценкам, в зависимости от модели его цена доходит до $63 млн.

О том, что США в принципе разрешили Дании и Нидерландам удовлетворить просьбу Украины о передаче ей самолетов, стало известно накануне. «Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», — говорится в письме, которое подписал госсекретарь США Энтони Блинкен (цитата по Reuters).

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июльском интервью CNN рассказал, что Джо Байден «дал зеленый свет» на обучение украинских пилотов работе на F16. Вашингтон «разрешит, поддержит, посодействует и предоставит необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали обучение на F-16, как только европейцы будут готовы». При этом еще в феврале 2023 года Штаты исключали передачу Украине этих истребителей.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года с подачи Амстердама и Стокгольма была сформирована так называемая Коалиция F-16, задача которой — обучать украинских пилотов управлять этими истребителями. В нее вошло 11 стран — Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция.

Как отреагировали на новости об F-16 в России

О том, как возможные поставки F-16 воспринимают в Москве, президент России Владимир Путин говорил в июне 2023 года. Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, он заявил, что «НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине». Если поставляемые Киеву F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, сказала российский лидер, то Москва должна подумать над тем, как и где их поражать.

«Танки горят <...> Также будут гореть и F-16, сомнений нет», — сказал Путин.

В посольстве России в Копенгагене прокомментировали заявление датского Минобороны о поставках F-16 Киеву. Российский посол Владимир Барбин заявил, что передача самолетов «ведет к эскалации конфликта» и что «Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией». «Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет», — сказал Барбин, добавив, что цели специальной военной операции на Украине по обеспечению национальной безопасности России будут достигнуты.

Смогут ли F-16 изменить расклад на поле боя

Всего Киев рассчитывают получить свыше 100 истребителей — по оценке представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, именно столько боевых машин требуется, чтобы полностью заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе. «Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно-таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы, и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности», — сказал Игнат в интервью украинскому отделению «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом; цитата по Страна.ua).

Что касается сроков поставки, то это вопрос открытый. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина не получит F-16 по крайней мере до 2024 года, а переобучение даже подготовленных пилотов для работы на этих самолетах в будущем может занять 4-5 лет. По его словам, истребители не станут «серебряной пулей», но при этом облегчат применение уже переданного Киеву оружия класса «воздух — земля». «Что даст им F-16, так это то, что он будет более совместим с нынешним вооружением, которое мы им даем сейчас. Прямо сейчас оружие, которое мы им даем, должно быть адаптировано для установки на МиГ-29 или на Су-27, или что-то в этом роде», — отметил генерал (цитата по Air&Space Forces Magazine).

В российском экспертном сообществе считают, что передача F-16 — скорее политический, имиджевый шаг. «Публика куда больше ценит поставку небольшого количества «новой» техники, связывает с ней надежды, чем регулярные и крупные поставки более нужных вещей — снарядов, например. Тем более боеприпасы и отчасти бронетехника, доступные к поставкам, закончились, а на фоне неудач контрнаступления спрос на «чудо-оружие» велик как никогда, — отметил в беседе с РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Эксперт выделяет несколько сложностей с переходом украинской авиации на F-16. Во-первых, недостаточный уровень компетенции летного и наземного персонала. «Плохой летчик и авиатехник даже без участия противника могут легко «сломать» самолет начисто, в то время как таким же образом вывести из строя танк или бронемашину неумелому механику все-таки сложно», — говорит Ермаков. Во-вторых, он отмечает большое количество стран, участвующих в программе обучения, и языковой барьер. «Судя по заявлениям, сначала украинцев отправят в Великобританию подтягивать язык, потом во Францию, где они «немного полетают» на учебно-тренировочных самолетах, потом то ли в Данию и Нидерланды, то ли в Румынию. Такую схему трудно назвать оптимальной», — отмечает эксперт.

По оценке научного сотрудника ИМЭМО РАН Ильи Крамника, в том виде, в каком F-16 планируют передать сейчас, значительным подспорьем на поле боя они не будут. «Предполагается передача относительно небольшого количества машин в достаточно старой модификации — 1980-х годов. Максимум опасности, которую они могут представлять, — это применение дальнобойных ракет, которые передавали Великобритания и Франция — Storm Shadow и SCALP», — сказал РБК эксперт. Применение таких ракет будет достаточно серьезно и осложнит для России ситуацию, но для того, чтобы завоевать господство в воздухе, нынешнего числа самолетов мало. По оценке Крамника, для этого нужно минимум 100-200 истребителей, а также самолеты-разведчики, постановщики помех, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и многое другое, чего Украине пока никто не передает.