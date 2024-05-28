Как в ЕС отреагировали на призывы разрешить Киеву удары по России

Как в ЕС отреагировали на призывы разрешить Киеву удары по России Ряд стран блока сняли запреты по радиусу использования поставляемого Украине оружия

После того как Йенс Столтенберг поднял вопрос об отмене ограничений на использование Украиной западного оружия, в ЕС разгорелась дискуссия по этому поводу. Каковы позиции стран ЕС — в материале РБК

Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Что решили министры обороны ЕС

28 мая в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран ЕС, на которой присутствовали также глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ключевой темой стало возможное снятие ограничений по радиусу действия предоставляемого западными странами Украине оружия.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев обсуждает с западными партнерами возможность применения поставляемых вооружений для ударов по российской территории. Позже The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что после начала российского наступления под Харьковом снятие запрета на радиус использования поставляемого Киеву оружия начал лоббировать глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

При этом публично Блинкен утверждает, что Украина самостоятельно решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории. «Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались. Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США 22 мая (цитата по ТАСС).

На новый уровень эту дискуссию вывел Столтенберг, поддержав в интервью журналу The Economist от 24 мая идею снять запреты на удары по российской территории. «Пришло время союзникам рассмотреть возможность отмены определенных ограничений, которые они наложили на использование поставленного Украине оружия», — заявил он, отметив, что это решение назрело, поскольку линия фронта и граница в районе Харькова — «уже почти одно и то же».

Этот призыв вызвал бурную дискуссию в странах ЕС, которые разделились на тех, кто считает такое решение оправданным, и тех, кто видит в этом риск прямого столкновения с Россией.

Россия осуждает военные поставки западных стран Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения о необходимости разрешить Украине совершать удары по территории России предоставляемым Западом оружием являются «безответственной и опасной позицией». По его словам, никакие западные вооружения не способны переломить ситуацию, а лишь сделают «более тяжелой участь украинского народа».

На пресс-конференции после встречи глав министерств обороны ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что нанесение ударов украинскими силами по российской территории «отвечает международному праву, если они наносятся пропорционально». В то же время он подчеркнул, что решение по снятию ограничений в этом вопросе каждое отдельное государство ЕС должно принимать самостоятельно.

«Некоторые страны — члены ЕС были против этого, но они изменили мнение и решили снять ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине. Это воля государств-членов. Никто не может заставить страну — члена ЕС снять это ограничение», — добавил Боррель. Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько стран уже приняли это решение, он сказал, что не может назвать точное число, поскольку консенсуса по этому вопросу нет.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Каковы позиции стран Европы по использованию оружия Украиной

Глава МИД Италии Антонио Таяни

«Мы являемся неотъемлемой частью НАТО, но каждое решение должно приниматься коллегиально… Мы не пошлем итальянских солдат на Украину, а военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться на территории Украины. Мы работаем ради мира…»

Вице-премьер Италии, один из лидеров правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини

«Сегодня утром мне сказали, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг в Софии продолжает заявлять, что итальянское и европейское оружие должно поражать и убивать в России. Этот господин представляет опасность. Говорить о третьей мировой войне, о западном оружии, европейском и итальянском, которое должно поражать цели внутри России, мне кажется опасным, поэтому остановите его, кто может».

«Италия ни с кем не воюет. Решение оказать Украине военную помощь было правильным, но не может быть и речи о снятии запрета Киеву наносить удары по военным объектам в России».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

«Я не знаю, почему Столтенберг так сказал, я думаю, мы должны быть очень осторожными».

Президент Франции Эмманюэль Макрон

«Украине нужно разрешить поражать на территории России только те объекты, откуда ведутся обстрелы»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«В отношении поставок оружия, которые мы осуществляли, существуют четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают».

«Поставка немецкого оружия для самообороны Украины также служит для предотвращения эскалации войны, войны между Россией и НАТО».

Премьер-министр Испании Педро Санчес

«У нас нет такой воли, такого намерения, и у меня определенно нет информации об этом».

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо

«Что касается использования оружия, то все, что предусмотрено в этом соглашении [с Украиной о гарантиях безопасности, которое предполагает в том числе поставки истребителей F-16], совершенно ясно, что оно предназначено для использования силами обороны Украины и на территории Украины».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала

«Если речь идет о заявлениях Йенса Столтенберга или кого-то другого о том, что Украина могла бы использовать оружие, которое ей поставляют из-за рубежа, я это считаю совершенно логичным. Украина — страна, которая обороняется. Как страна, подвергшаяся нападению, она совершенно точно имеет все права, чтобы использовать все возможности для своей обороны» (цитата по ТАСС).

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

«Европа должна научиться лучше играть в игру на эскалацию, заставляя российского правителя Владимира Путина догадываться о своих намерениях».

«Постоянное провозглашение того, какова наша собственная красная линия, только побуждает Москву приспосабливать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся самоограничениям».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

«Мы сделали ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация <…>. Они должны иметь возможность наносить удары по российской территории, линиям снабжения и войскам, которые готовятся напасть на Украину. Правилам подчиняется только одна сторона. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали».

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур

«Украина имеет собственные беспилотники, которые поражают цели за линией фронта в очень глубоком тылу врага, на расстоянии более 1 тыс. км, поэтому, конечно, я искренне надеюсь, что все страны, которые имеют дальнобойные средства, дадут разрешение и Украине, потому что это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной».

Президент Латвии Эдгар Ринкевич

«Нет причин [препятствовать Киеву] <...>. Последние продвижения российских войск стали следствием нашей неспособности обеспечить Украину оружием и ограничений [на его применение]».

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

«Совершенно очевидно, что они [украинская сторона] должны наносить удары и внутри России. С моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее».

Министр обороны Швеции Пол Йонсон

«Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор пока военные действия соответствуют законам и обычаям войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону».

Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Жан-Луи Бурланж

«Почему украинцам должно быть отказано в праве отвечать ударом на удар? <…>. Право на самооборону исключает право неприкосновенности территории агрессора. Такое изменение доктрины совершенно легитимно, поскольку оно знаменует конец неприемлемой асимметрии между положением агрессора и положением жертвы».